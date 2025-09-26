Országúti kerékpáros-vb: a macskaköves emelkedő döntő jelentőségű lehet az MKSZ főtitkára szerint

Sió Zoltán az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában kiemelte: végre megkezdődnek a magyar érdekeltségű versenyszámok a sportág történetének első afrikai világbajnokságán, amelyen a felnőtteknél az egyformán olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, az utánpótlás-korosztályokban pedig Feldhoffer Bálint és Révész Ádám képviseli a magyar színeket.

Mint elmondta, a kiküldött stáb tapasztalatai és Dér Zsolt szövetségi kapitány információi alapján kiváló körülmények között készülnek a bringások, az előzetes várakozásoknak megfelelően a meleg és a magaslat okoz nehézséget, valamint a levegő minősége az, ami nem ideális a sportolóknak.

„Az indulók kiválasztásánál azokat a sportolókat igyekezett előnyben részesíteni a szövetségi kapitány, akik hasonló profilú pályán az idény közben jól teljesítettek” – szögezte le. Mint mondta, ez a magyar versenyzők közül elsőként ma (péntek) délelőtt szereplő junior Révész Ádámra is igaz. A főtitkár kitért a macskaköves emelkedőre, amely meglátása szerint döntő jelentőségű lesz a mezőnyversenyek alatt, a felnőtt férfiaknál pedig ezen kívül a városi körpályát kiegészítő hegymenet befolyásolhatja majd leginkább a végkimenetelt.

Révész esetében a legjobb húszba kerüléssel „már mindenki nagyon elégedett volna”, az U23-as Feldhoffer Bálintról pedig Sió Zoltán úgy fogalmazott: a májusi Tour de Hongrie-n hetedik, ezzel legjobb magyarként fehér trikós kerékpáros „tűnt a legmagabiztosabbnak” a keret tagjai közül, és az idei eredményeit figyelembe véve „nem alaptalan ez az önbizalom”.

„Nem hiszem, hogy nagy meglepetés lenne, ha egészen elöl tudna végezni egy ilyen pályán” – mondta már a felnőtt női mezőnyben érdekelt Vas Blankáról. A hozzá hasonlóan olimpiai negyedik helyezett Valter Attila kapcsán a főtitkár azt mondta: az évad második felében biztató jeleket mutatott és éhes a sikerre. Várakozásai szerint „megfelelő teljesítménnyel tudja majd lekerekíteni az idényt”. Az elképesztően nehéz ruandai pálya Sió Zoltán reményei alapján Valternek feküdni fog – az 5475 méter szintemelkedés a 21. századi világbajnoki mezőnyversenyeken kiemelkedően a legmagasabb szám.

A ruandai világbajnokság további programja

Szeptember 26., péntek

8.00: Junior fiúk, mezőnyverseny, 119.3 km (szintemelkedés: 2435 m, Révész Ádám)

12.00: U23, férfi mezőnyverseny, 164.6 km (3350 m, Feldhoffer Bálint)

Szeptember 27., szombat

12.05: Női mezőnyverseny, 164.6 km (3350 m, Vas Blanka)

Szeptember 28., vasárnap

9.45: Férfi mezőnyverseny, 267.5 km (5475 m, Valter Attila)