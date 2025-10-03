Budapest Maraton Fesztivál: közös futással ünnepelnek szervátültetettek és orvosaik

A Budapest Maraton Fesztivál szombati programjában szereplő 4x2 km-es váltóversenyen induló 13 csapat mindegyike egy-egy különleges történetet mesél el az összefogásról. A mezőnyben futnak gyógyítók és a gyógyultak, megmutatva a küzdelem közös sikerét. Dr. Marton Adrienn nefrológus például két veseátültetett és egy újabb átültetésre váró betegével áll rajthoz. A jövő reménységeit Dr. Patonai Attila hepatológus kíséri három májtranszplantált fiatal, köztük világbajnok úszók személyében. A kiemelkedő sportsikereket testesíti meg az a váltó is, amelyet Maléth Anikó élődonoros koordinátor vezet három olyan fiatallal, akik élődonoros transzplantáció után idén világbajnoki címet szereztek a Szervátültetettek Világjátékán. A hála és a család ereje is megelevenedik abban a csapatban, amelyet két szülőpár alkot: az édesanyák voltak gyermekeik donorai, mellettük pedig a támogató édesapák futnak. A jövő orvosgenerációját két teljes váltó képviseli, melyeket elhivatott medikusok alkotnak.

A Gondosóra 2.3 km-es gyalogláson 21-en indulnak, bizonyítva, hogy minden lépés számít az élet ünneplésében. A mezőnyben ott lesz egy hétgyermekes, szívtranszplantált édesanya és egy alig 20 éves, szintén szívátültetett fiatal is, mellettük pedig szülők, testvérek és élődonorok fejezik ki összetartozásukat a közös mozgással.

A fesztiválon nem csupán a szervátültetettek közössége képviselteti magát. Egy másik, különleges összefogás keretében Dr. Hartyánszky István szívsebész is rajthoz áll gyógyult pácienseivel. Közös futásuk hasonlóan megható módon testesíti meg azt az erőt és bizalmat, amely az orvos és a beteg között a gyógyulás útján kialakul.

A futópályán zajló események mellett a Magyar Szervátültetettek Szövetségének sátra edukációs központtá alakul, ahol az érdeklődők játékos formában kaphatnak hiteles információkat a szervdonációról. A programban közreműködik a Tüdő-Ér Egyesület, amely légzéses játékokon keresztül hívja fel a figyelmet a tüdő fontosságára, valamint a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, amelynek tagjai a donáció folyamatát ismertető interaktív feladatokkal segítenek megérteni a szervátültetés életmentő jelentőségét.



Az október 11-12-i 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál minden idők legnagyobb magyar szabadidősport-rendezvénye lesz. A BSI által szervezett esemény a jubileumi évben nemcsak hazai részvételi rekordot dönt, de az egyéni maratonisták számát tekintve Budapestet Európa legjelentősebb futófővárosai közé emeli.

