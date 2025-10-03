Csaknem félmillió embert mozgatott meg az Európai Sporthét Magyarországon

A szervezők pénteki tájékoztatása szerint igazán mozgalmasra sikerült a 10. Európai Sporthét, amely az idén is a mindennapos, örömteli testmozgás népszerűsítését állította középpontba. Az érdeklődést jól mutatta, hogy országszerte több mint 380 programot regisztráltak, míg a Magyar és Európai Diáksport Napjához csaknem 1600 iskola csatlakozott. Összességében legalább 450 ezren mozogtak szeptember 23. és 30 között.

Az országos programsorozat az elmúlt évek egyik legszélesebb kínálatát nyújtotta minden korosztálynak. A résztvevők az ország számos pontján próbálhattak ki kötetlenebb, élményalapú mozgásformákat is, de a klasszikus sportágak, mint a futás, aerobik, jégkorong, kerékpározás vagy a karate is megjelentek a lehetőségek között.

A kiemelt esemény a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen múlt szombaton rendezett egész estés program volt, a látogatók azon is számos sportágat próbálhattak ki, miközben az együtt gondolkodás is teret kapott szakmai kerekasztal-beszélgetéseken.

A szervezők célja, hogy az Európai Sporthét ne csupán egy eseménysorozat, hanem életmódváltásra inspiráló közösségi élmény is legyen, amely segít mindenkinek megtalálni a saját örömteli mozgásformáját. Az ingyenesen látogatható események egy része október 15-ig elérhető a BeActive mozgástérképen.