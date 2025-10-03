Barcelona: leszálltak a Szuperliga-vonatról Laportáék

Nemzeti Sportrádió

Joan Laporta (jobbra) és a Barcelona kiszállásával már csak Florentino Pérez (balra) támogatja a Szuperliga elindítását
Már nem érzik úgy az FC Barcelonánál, hogy új sorozatot kellene létrehozni a Bajnokok Ligája helyett, mivel a katalánok szerint az UEFA a Bajnokok Ligája átalakításával elérte, hogy az érdekelt csapatoknak anyagilag kifizetődőbb legyen a részvétel.

Bár az FC Barcelona szerdán kikapott odahaza a Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, a gránátvörös-kékeknél elégedettek az új formátumú sorozattal – írja a katalán RAC1. A regnáló spanyol bajnoknál ennek folyományaként úgy döntöttek: nem érzik szükségesnek, hogy tagjai legyenek a 2021. április 18-án életre hívott, ám a valóságban soha el nem induló Szuperligának – az angol csapatok már a bejelentés után két nappal kiléptek –, amely alapítói szándéka szerint a Bajnokok Ligáját lett volna hivatott kiváltani egy színvonalasabb küzdelemsorozattal.

A katalán klubnál úgy érzik: az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a BL lebonyolítási rendszerének átalakításával eleget tett az elvárásoknak. A Barcelonánál úgy vélekednek, hogy a sorozatban részt vevő klubok immár több bevételhez juthatnak, így nincs értelme tovább dédelgetni egy másik liga ötletét, bármennyire vonzó legyen is az. Döntésével a Joan Laporta vezette elnökség magára hagyta a Real Madrid elnökét, Florentino Pérezt – a spanyolok immár egyedüli klubként támogatják a versenysorozat elindítását.

 

