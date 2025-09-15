Rögtönzött és őszinte, „sufnituning” díjátadóval zárult a Vuelta

Az Israel Premier-Tech csapatának szereplése elleni tüntetésektől volt hangos az idei Vuelta: a palesztinpárti tüntetők szinte minden szakaszon az út mellett tiltakoztak, amivel önmagában még nem is lett volna gond, ám több alkalommal is megzavarták a versenyt. A csapatidőfutamon az IPT vonatát konkrétan megállították, később Tom Pidcockot egy lehetséges szakaszgyőzelemtől fosztották meg, majd Egan Bernal és Mikel Landa nagyszerű párharcát le kellett rövidíteni a protestálók miatt. Ahogy attól tartani lehetett, a spanyol fővárosba érve az utolsó etapot sem kerülte el a balhé, sőt, minden korábbinál súlyosabb volt a helyzet vasárnap késő délután Madridban.

A céltól 57 kilométerre tüntetők rohantak az útra, lökdösték a kerékpárosokat, miközben a belvárosi körpályán bedöntötték a kordonokat és az utolsó néhány száz méteren belül több ezren elözönlötték a pályát. Egyértelmű volt, hogy nem lehet befejezni a versenyt és az is hamar kiderült, hogy a kerékpárosokat sem lehet eljuttatni a Cibeles téren felállított dobogóhoz, hogy a hivatalos díjátadót megrendezzék, így az is elmaradt.

A csapatok és a bringások azonban megtalálták a módját, hogy legalább a maguk szórakoztatására összehozzanak egy díjátadót: egy szállodai parkolóban – vélhetően az eseményről a közösségi médiában a legaktívabban beszámoló Visma csapatának fő szervezésében – három hűtőládából rögtönzött dobogót állítottak össze, háttérnek a Vuelta elején még bizonyára jobb állapotban lévő szponzorfalat húztak fel, ahol aztán az egyéni összetett dobogósainak átadták a trófeákat, valamint a megkülönböztető trikósokat is köszöntötték. Így került a pódiumra az összetettet megnyerő Jonas Vingegaard, a második Joao Almeida és a harmadik Tom Pidcock – valamint rövid ideig két tacskója is –, illetve a hegyi versenyt megnyerő, pöttyös trikós Jay Vine, a sprinterek versenyében első Mads Pedersen a zöld trikóban, a legjobb fiatalnak járó fehér mezben Matthew Riccitello, és a csapatversenyben diadalmaskodó UAE is.

Full video of the final GC podium 🥰



Thank you TV2 and @OlsenCycling ❤️ #LaVuelta25 pic.twitter.com/I5pBRMLXRS — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

A háromhetesek végén megszokott, ünnepélyes, sokszor feszélyezett ünneplést ezúttal – még ha kényszerből is –, de egy olyan ceremónia váltotta fel, amit látva talán még a legkisebb helyi, utcák-terek bajnokságának szervezői is némiképp szemlesütve pironkodtak volna. Most viszont a közösségi médiában megjelent képek arról tanúskodnak, hogy a rögtönzött helyszínnek köszönhetően olyan hangulatban zajlott a díjátadó, amit jelenlévők jó ideig nem felejtenek el.

„Ezért szeretjük a kerékpározást. Meghitt, megérdemelt ünnepség a Vuelta résztvevőinek és a verseny összes győztesének” – írta a Visma az egyik posztjában, s nagyon úgy tűnik, hogy a Vuelta 2025-ös résztvevői a verseny hosszú történelmének rangjához mérten az egyik legméltatlanabb befejezése után az egyik legemlékezetesebb és talán legbensőségesebb díjátadóját hozták össze.