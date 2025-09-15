Rögtönzött és őszinte, „sufnituning” díjátadóval zárult a Vuelta

Az Israel Premier-Tech csapatának szereplése elleni tüntetésektől volt hangos az idei Vuelta: a palesztinpárti tüntetők szinte minden szakaszon az út mellett tiltakoztak, amivel önmagában még nem is lett volna gond, ám több alkalommal is megzavarták a versenyt. A csapatidőfutamon az IPT vonatát konkrétan megállították, később Tom Pidcockot egy lehetséges szakaszgyőzelemtől fosztották meg, majd Egan Bernal és Mikel Landa nagyszerű párharcát le kellett rövidíteni a protestálók miatt. Ahogy attól tartani lehetett, a spanyol fővárosba érve az utolsó etapot sem kerülte el a balhé, sőt, minden korábbinál súlyosabb volt a helyzet vasárnap késő délután Madridban.
A céltól 57 kilométerre tüntetők rohantak az útra, lökdösték a kerékpárosokat, miközben a belvárosi körpályán bedöntötték a kordonokat és az utolsó néhány száz méteren belül több ezren elözönlötték a pályát. Egyértelmű volt, hogy nem lehet befejezni a versenyt és az is hamar kiderült, hogy a kerékpárosokat sem lehet eljuttatni a Cibeles téren felállított dobogóhoz, hogy a hivatalos díjátadót megrendezzék, így az is elmaradt.
A csapatok és a bringások azonban megtalálták a módját, hogy legalább a maguk szórakoztatására összehozzanak egy díjátadót: egy szállodai parkolóban – vélhetően az eseményről a közösségi médiában a legaktívabban beszámoló Visma csapatának fő szervezésében – három hűtőládából rögtönzött dobogót állítottak össze, háttérnek a Vuelta elején még bizonyára jobb állapotban lévő szponzorfalat húztak fel, ahol aztán az egyéni összetett dobogósainak átadták a trófeákat, valamint a megkülönböztető trikósokat is köszöntötték. Így került a pódiumra az összetettet megnyerő Jonas Vingegaard, a második Joao Almeida és a harmadik Tom Pidcock – valamint rövid ideig két tacskója is –, illetve a hegyi versenyt megnyerő, pöttyös trikós Jay Vine, a sprinterek versenyében első Mads Pedersen a zöld trikóban, a legjobb fiatalnak járó fehér mezben Matthew Riccitello, és a csapatversenyben diadalmaskodó UAE is.
A háromhetesek végén megszokott, ünnepélyes, sokszor feszélyezett ünneplést ezúttal – még ha kényszerből is –, de egy olyan ceremónia váltotta fel, amit látva talán még a legkisebb helyi, utcák-terek bajnokságának szervezői is némiképp szemlesütve pironkodtak volna. Most viszont a közösségi médiában megjelent képek arról tanúskodnak, hogy a rögtönzött helyszínnek köszönhetően olyan hangulatban zajlott a díjátadó, amit jelenlévők jó ideig nem felejtenek el.
„Ezért szeretjük a kerékpározást. Meghitt, megérdemelt ünnepség a Vuelta résztvevőinek és a verseny összes győztesének” – írta a Visma az egyik posztjában, s nagyon úgy tűnik, hogy a Vuelta 2025-ös résztvevői a verseny hosszú történelmének rangjához mérten az egyik legméltatlanabb befejezése után az egyik legemlékezetesebb és talán legbensőségesebb díjátadóját hozták össze.
KERÉKPÁR
80. VUELTA A ESPANA
21. szakasz (Alalpardo–Madrid, 108 km): Az etapot biztonsági okok miatt törölték.
Az összetett végeredménye: 1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard (dán, Visma) 72:53:57 óra, 2. Almeida (portugál, UAE) 1:16 perc hátrány, 3. Pidcock (brit, Q36.5) 3:11 perc hátrány
A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 277 pont, 2. Vingegaard 197 pont, 3. Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 135 pont
A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Jay Vine (ausztrál, UAE) 61 pont, 2. Vingegaard 56 pont, 3. Almeida 32 pont
A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Matthew Riccitello (amerikai, Israel) 72:59:52 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:28 perc hátrány, 3. Lecerf (belga, Soudal Quick-Step) 8:05 perc hátrány
A csapatverseny végeredménye: 1. UAE 217:41:26 óra, 2. Visma 23:01 perc hátrány, 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:20:52 óra hátrány