Országúti kerékpáros vb: visszalép a mezőnyversenyben háromszoros világbajnok Marianne Vos

2025.09.23. 13:46
Fotó: Getty Images
Femke de Vries Marianne Vos országúti kerékpáros vb országúti kerékpár vb
A mezőnyversenyben háromszoros világbajnok holland Marianne Vos kihagyja a ruandai országúti világbajnokságot, hogy beteg édesapjának segítsen.

A hírt Laurens ten Dam, a holland kerékpáros válogatott edzője közölte kedden.

„Az édesapját a múlt héten műtötték, a körülményekhez képest jól van, de Marianne mögött nagyon feszült és mozgalmas napok állnak. Felhívtam, és közösen úgy döntöttünk, hogy otthon marad” – mondta a szakember a holland NOS televíziónak.

A londoni olimpián aranyérmes, Párizsban ezüstérmes 38 éves Marianne Vos – aki pályán és terepkerékpárban is számos sikert ért el – eddig tizenhatszor indult országúti vb-n, 2006-ban, 2012-ben és 2013-ban győzött a mezőnyversenyben, további hatszor a második helyen végzett. A szombati női viadalon Femke de Vries szerepel a helyén.

„Femke csúcsformában van, második volt a Tour de l'Ardeche-en” – indokolta a döntést Ten Dam, hozzátéve ugyanakkor, hogy Marianne Vos nem feltétlenül pótolható és nem is akar túl nagy terhet tenni az őt helyettesítő De Vriesre, aki egyébként nagyon erős versenyző.

 

