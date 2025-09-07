Kerékpár: Filutás Viktor Európa-bajnok lett stéherben

A stéher a pályakerékpározás motorvezetéses száma, amelyben a versenyzők csak néhány milliméterrel haladnak a motor mögött. A Karcagi SE honlapja szerint az egyórás magyar csúcstartó Filutás a leggyorsabb előfutam megnyerésével jutott a szám nyolcfős döntőjébe a derni és stéher Európa-bajnokságon, itt pedig komoly kockázatot vállalva már a legelején támadott. Taktikája bejött, ugyanis végül magabiztosan szerezte meg az Európa-bajnoki címet a holland Reiner Hönig és a német Luca Harter előtt.

Az előfutamokban 25 kilométer várt a versenyzőkre, a döntő pedig egy óráig tartott.

„Úgy döntöttem, nem érdekel, hányadik helyről indulunk, azonnal támadni kell és meg kell próbálni az ellenfeleknek még az életkedvét is elvenni” – mesélt a döntőre kidolgozott taktikájáról Filutás. Hozzátette, a harmadik percben már vezetett, de nagyon nehéz volt megcsinálni az első körelőnyt, a másodikat viszont már annál könnyebb, mivel a riválisai fejben viszonylag hamar feladták.

„Nagyon sokat készültem erre az Eb-re, egy álmom teljesült ezzel a győzelemmel” – fogalmazott a magyar sportoló, aki köszönetet mondott motorosának, Peter Bäuerleinnek, a szakág egyik legnagyobb ikonjának, aki már a negyedik kerékpárost segítette Eb-győzelemhez.

Filutás a jövő héten ismét országúton versenyez – itt kétszeres magyar bajnok –, ugyanis a román körversenyen indul.

PÁLYAKERÉKPÁR, STÉHER ÉS DERNY EURÓPA-BAJNOKSÁG

STÉHER

1. Filutás Viktor (motorosa: Peter Bäuerlein, német)

2. Reinier Hönig (Hollandia, motorosa: Jos Pronk, holland) 2 kör hátrány

3. Luca Harter (Németország, motorosa: André Dippel, német) 3 kör hátrány