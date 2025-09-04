Hiába a tüntetések, nem lép vissza az Israel a Vueltától

Komoly botrány övezi az idei Vueltát, főleg a 11. szakaszon történteket – pontosabban és szerencsére nem történteket – követően: a Bilbao körüli etapon az Izrael-ellenes tüntetések hevességének fokozódására lehetett számítani, és ez így is lett. Már a lassú rajtnál megállásra kényszerültek a kerékpárosok egy kisebb tiltakozó csoport miatt, ám végül elindult a mezőny.

A céltól 27 kilométerre néhány tüntető molinót feszített ki keresztbe az úton, de a versenyzők ezt kikerülték vagy a fejüket lehajtva áttekertek alatta. A célegyenesnél már rendőrsorfal nézett szembe a kordon túloldalán lévő, egyre agresszívabban viselkedő tömeggel. Emiatt a zsűri még menet közben úgy döntött, hogy a három kilométeres kapunál lefújják az éles versenyt, az ott mért idők alapján alakul ki az összetett, szakaszgyőztest pedig nem hirdettek.

Nem ez volt az egyetlen balhés szakasza a spanyol körnek idén: az ötödik szakaszon, a csapatidőfutamon palesztin zászlós protestálók állták útját az Israel versenyzőinek, a keddi, 10. szakaszon pedig az éppen egy enyhe lejtmenetben haladó mezőny tagjai közé szaladt egy tüntető, aki miatt Simone Petilli bukott.

A szerdai események után a Domestique Cycling szakportál arról számolt be, hogy a szakaszt követően a Vuelta versenyigazgatója Kiko Garcia arról beszélt, a fennálló helyzetben csupán egyetlen megoldással lehetne garantálni a kerékpárosok biztonságát, ez pedig az volna, ha az Israel visszalépne. A lap szerint a verseny szervezői még kedden este beszéltek az Israel vezetőivel a kialakult helyzetről.

„Kedd este igyekeztük felmérni, hogy birkóznak meg az egyre növekvő nyomással, de bővebben nem fedhetem fel, hogy mi az álláspontja a csapatnak ebben a szituációban. Ugyanakkor mi úgyérezzük, csak egy megoldása van ennek a helyzetnek, de annak a megvalósítása nem rajtunk múlik” – idézte a lap Garciát, aki megkapta a kérdést, hogy felszólította-e a csapatot a visszalépésre?

„Tud esetleg más megoldást? Félreértés ne essék, de nekünk minden versenyző biztonságát szem előtt kell tartanunk. Ugyanakkor az az igazság, hogy tisztában vagyunk vele, hogy egy helyben toporgunk, tudjuk, hogy körbe-körbe járunk. Ugyanis nem zárhatjuk ki önkényesen a csapatot, minket is kötnek a szabályok, így nem tudjuk, hogy végül visszalép-e az Israel” – magyarázta Garcia.

Ugyanakkor az Israel szerdán késő este közleményt adott ki, amelyben leszögezte: a csapat elkötelezett amellett, hogy folytassa a versenyzést a Vueltán, bármilyen más lépés ugyanis „veszedelmes precedenst teremtene a sportágban. Az Israel-Premier Tech korábban több alkalommal is elismerte mindenkinek a jogát a tüntetésre, amíg ez békésen történik és nem veszélyezteti mások, más kerékpárosok, és a mezőny tagjainak testi épségét. A Vuelta szervezősége és a rendfenntartó erők lehetőségeikhez mérten mindent elkövetnek azért hogy biztonságos környezetet teremtsenek a versenyzéshez, amiért csapatunk rendkívül hálás” – áll az istálló közleményében.

Csütörtökön a Laredo és Los Corrales de Buelna közötti 144.9 kilométeres táv, egy első és egy második kategóriás emelkedő, s összesen 2504 méter leküzdendő szintkülönbség vár a mezőnyre. A Vuelta jövő hét vasárnap Madridban zárul.