Elmaradt az ünneplés, nincs győztese a Vuelta baszkföldi szakaszának

Hat évvel ezelőtt, 2019-ben az Athletic Bilbao stadionjából, a futballpálya körüli műfüvön megtett körrel vágott neki a bilbaói etapnak a mezőny, ezúttal a San Mames mellől indult a peloton a lassú rajtra. Igaz, erre a tervezetthez képest némi késéssel került sor, miután a verseny szervezői és a kerékpárosok érdekképviseleti szervezetének tagja rögtönzött megbeszélést tartottak a stadion mellett. Az idei Vueltán ugyanis már többször előfordult, hogy a Palesztina felszabadításáért, és az Israel Premier Tech csapatának visszalépéséért tüntető baszk „szurkolók” akadályozták a bringásokat, s zavarták meg a versenyt – legutóbb kedden, amikor Simone Petilli bukott is miattuk –, s félő volt, hogy ismét veszélyeztetik a kerékpárosokat.

Végül csak a lassú rajtban kellett néhány percre megállítani a mezőnyt néhány demonstráló miatt, a szakasz az előzmények ellenére sokáig jobbára rendben zajlott – igaz, a végén a Bilbao belvárosában kialakított körpályán a célvonaltól néhány száz méterre a kettőből az első áthaladáskor szórólapokat dobtak az útra, s benyomták kissé a kordont a nézők, s ez már előrejelezte a későbbieket.

Last 400m in Bilbao completely lined by pro-Palestine protesters, several deep, faced by armed police. Protestors in their hundreds, maybe thousands. Surreal scene. pic.twitter.com/rAVPI95Hsf — Daniel Friebe (@friebos) September 3, 2025

Addig viszont történt egy s más a hét kategorizált emelkedővel tarkított szakaszon: Marc Soler, a zöld trikós Mads Pedersen és Orluis Aular alakították ki a nap szökését, s az első négy harmadik kategóriás emelkedőből hármat be is gyűjtöttek. Hatvannal a vége előtt befogták őket, majd a következő 35 kilométerre Santiago Buitrago állt az élre, s próbált meglógni, de egy percnél nagyobb előnyt nem tudott kialakítani. A második kategóriás nehézség, a Vivero második megmászásakor 25 kilométerrel a végétől már az összetett esélyesek vették át az irányítást, Joao Almeida többször támadást is indított, de a piros trikós Jonas Vingegaard könnyedén reagált ezekre. A dán éllovas nagyon motiváltan versenyzett, napra pontosan egy évvel ezelőtt született a második gyermeke, s a születésnapján szeretett volna győzelemmel ünnepelni.

A mezőny maradéka – nagyjából 25 fő – a nap utolsó emelkedőjéhez közeledett, amikor jött a hír a versenyigazgatástól, hogy a célegyenesben kialakult biztonsági helyzet miatt nem hirdetnek szakaszgyőztest, az összetett verseny időeredményeit a három kilométeres kapu alatt áthaladva kapják majd meg a versenyzők, akik nem is tekernek át a célvonalon. Ettől függetlenül Tom Pidcock ezen az utolsó emelkedő legmeredekebb, 16-17 százalékos részén kiállt a nyeregből és erőből faképnél hagyta a mezőnyt Vingegaard-ral, Almeidával, s ugyan előbbi az emelkedő tetején visszazárt a britre, a portugálnak nem volt esélye. Végül Vingegaard és Pidcock kettőse nagyjából tíz másodperc előnnyel haladt át a sebtében kinevezett célvonalon, vagyis a három kilométeres kapu alatt Almeida és csoportja előtt. A meglehetősen szokatlan befejezés miatt a célba érés után hosszú ideig kellett várni, míg kiadták az eredményeket, s végül kiderült Vingegaard 12 másodperccel növelte előnyét az összetettben a portugál előtt, Pidcock pedig feljött a harmadik helyre – a korábbi piros trikós Torstein Traeen visszacsúszott a negyedik helyre a másodikról.

AZ UTOLSÓ KILOMÉTEREK

KERÉKPÁR

80. VUELTA A ESPANA

11. SZAKASZ (Bilbao–Bilbao, 157.4 km)

Biztonsági okokból rövidítettek a szakaszon és nem hirdettek győztest.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 41:14:02

2. Joao Almeida (portugál, UAE) 50 másodperc hátrány

3. Tom Pidcock (brit, Q36.5) 56 mp h.

A GYORSASÁGI PONTVERSENY ÁLLÁSA

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 135 pont

2. Ethan Vernon (brit, Israel) 111 pont

3. Vingegaard 105 pont

A HEGYI PONTVERSENY ÁLLÁSA

1. (pöttyös trikóban) Jay Vine 46 pont

2. Louis Vervaeke (belga, Soudal Quick-Step) 25 pont

3. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 20 pont

A FIATALOK VERSENYÉNEK ÁLLÁSA

1. (fehér trikóban) Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull BORA-hansgrohe) 41:16:46 óra

2. Matthew Riccitello (amerikai, Israel) 27 másodperc hátrány

3. Junior Lecerf (belga, Soudal Quick-Step) 1:50 perc hátrány

A CSAPATVERSENY ÁLLÁSA

1. UAE 122:51:44 óra

2. Visma 6:04 perc hátrány

3. Astana 23:01 p h.

Csütörtökön a Laredo és Los Corrales de Buelna közötti 144,9 kilométeres táv vár a mezőnyre. A Vuelta jövő hét vasárnap Madridban zárul.

