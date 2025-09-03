Nemzeti Sportrádió

Elmaradt az ünneplés, nincs győztese a Vuelta baszkföldi szakaszának

H. Á.H. Á.
2025.09.03. 18:03
A cél, ahova nem ért be a mezőny (Fotó: Getty Images)
Szerdán Baszkföldön, Bilbao körül egy rövid, 157 kilométeres, de több mint 3000 méter szintkülönbséget tartalmazó szakasszal folytatódott az országúti kerékpárosok Spanyol körversenye, amelyen biztonsági okokból nem hirdettek győztest, miután baszk tüntetők veszélyeztették a biztonságos befejezés lehetőségét.

Hat évvel ezelőtt, 2019-ben az Athletic Bilbao stadionjából, a futballpálya körüli műfüvön megtett körrel vágott neki a bilbaói etapnak a mezőny, ezúttal a San Mames mellől indult a peloton a lassú rajtra. Igaz, erre a tervezetthez képest némi késéssel került sor, miután a verseny szervezői és a kerékpárosok érdekképviseleti szervezetének tagja rögtönzött megbeszélést tartottak a stadion mellett. Az idei Vueltán ugyanis már többször előfordult, hogy a Palesztina felszabadításáért, és az Israel Premier Tech csapatának visszalépéséért tüntető baszk „szurkolók” akadályozták a bringásokat, s zavarták meg a versenyt – legutóbb kedden, amikor Simone Petilli bukott is miattuk –, s félő volt, hogy ismét veszélyeztetik a kerékpárosokat.

Végül csak a lassú rajtban kellett néhány percre megállítani a mezőnyt néhány demonstráló miatt, a szakasz az előzmények ellenére sokáig jobbára rendben zajlott – igaz, a végén a Bilbao belvárosában kialakított körpályán a célvonaltól néhány száz méterre a kettőből az első áthaladáskor szórólapokat dobtak az útra, s benyomták kissé a kordont a nézők, s ez már előrejelezte a későbbieket. 

Addig viszont történt egy s más a hét kategorizált emelkedővel tarkított szakaszon: Marc Soler, a zöld trikós Mads Pedersen és Orluis Aular alakították ki a nap szökését, s az első négy harmadik kategóriás emelkedőből hármat be is gyűjtöttek. Hatvannal a vége előtt befogták őket, majd a következő 35 kilométerre Santiago Buitrago állt az élre, s próbált meglógni, de egy percnél nagyobb előnyt nem tudott kialakítani. A második kategóriás nehézség, a Vivero második megmászásakor 25 kilométerrel a végétől már az összetett esélyesek vették át az irányítást, Joao Almeida többször támadást is indított, de a piros trikós Jonas Vingegaard könnyedén reagált ezekre. A dán éllovas nagyon motiváltan versenyzett, napra pontosan egy évvel ezelőtt született a második gyermeke, s a születésnapján szeretett volna győzelemmel ünnepelni.

A mezőny maradéka – nagyjából 25 fő – a nap utolsó emelkedőjéhez közeledett, amikor jött a hír a versenyigazgatástól, hogy a célegyenesben kialakult biztonsági helyzet miatt nem hirdetnek szakaszgyőztest, az összetett verseny időeredményeit a három kilométeres kapu alatt áthaladva kapják majd meg a versenyzők, akik nem is tekernek át a célvonalon. Ettől függetlenül Tom Pidcock ezen az utolsó emelkedő legmeredekebb, 16-17 százalékos részén kiállt a nyeregből és erőből faképnél hagyta a mezőnyt Vingegaard-ral, Almeidával, s ugyan előbbi az emelkedő tetején visszazárt a britre, a portugálnak nem volt esélye. Végül Vingegaard és Pidcock kettőse nagyjából tíz másodperc előnnyel haladt át a sebtében kinevezett célvonalon, vagyis a három kilométeres kapu alatt Almeida és csoportja előtt. A meglehetősen szokatlan befejezés miatt a célba érés után hosszú ideig kellett várni, míg kiadták az eredményeket, s végül kiderült Vingegaard 12 másodperccel növelte előnyét az összetettben a portugál előtt, Pidcock pedig feljött a harmadik helyre – a korábbi piros trikós Torstein Traeen visszacsúszott a negyedik helyre a másodikról.

AZ UTOLSÓ KILOMÉTEREK

KERÉKPÁR
80. VUELTA A ESPANA
11. SZAKASZ (Bilbao–Bilbao, 157.4 km) 
Biztonsági okokból rövidítettek a szakaszon és nem hirdettek győztest.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 41:14:02
2. Joao Almeida (portugál, UAE) 50 másodperc hátrány
3. Tom Pidcock (brit, Q36.5) 56 mp h.

A GYORSASÁGI PONTVERSENY ÁLLÁSA
1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 135 pont 
2. Ethan Vernon (brit, Israel) 111 pont
3. Vingegaard 105 pont
A HEGYI PONTVERSENY ÁLLÁSA
1. (pöttyös trikóban) Jay Vine 46 pont
2. Louis Vervaeke (belga, Soudal Quick-Step) 25 pont
3. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 20 pont
A FIATALOK VERSENYÉNEK ÁLLÁSA
1. (fehér trikóban) Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull BORA-hansgrohe) 41:16:46 óra
2. Matthew Riccitello (amerikai, Israel) 27 másodperc hátrány 
3. Junior Lecerf (belga, Soudal Quick-Step) 1:50 perc hátrány 
A CSAPATVERSENY ÁLLÁSA
1. UAE 122:51:44 óra
2. Visma 6:04 perc hátrány
3. Astana 23:01 p h.

Csütörtökön a Laredo és Los Corrales de Buelna közötti 144,9 kilométeres táv vár a mezőnyre. A Vuelta jövő hét vasárnap Madridban zárul.
 

 

 

 

 

