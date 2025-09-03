Felesége szerint Chris Froome életveszélyes szívsérülést szenvedett

Megírtuk, hogy Chris Froome augusztus 28-án a franciaországi Saint-Raphaël közelében edzésbalesetet szenvedett, s mentőhelikopterrel szállították a touloni kórházba. Bár az első hírek szerint Froome egy autóval ütközött, nem sokkal később csapata, az Israel-Premier Tech és Froome közösségi oldala is beszámolt róla, hogy a balesetben más jármű nem volt érintett, míg a brit bringás a baleset következtében légmellet kapott, öt bordája eltörött és ágyéki csigolyatörést is szenvedett, de stabil állapotban szállították kórházba.

Egy héttel a baleset után a The Timesnak nyilatkozott férje sérüléseiről Michelle Froome, aki elárulta, az orvosok a műtét során életveszélyes sérülésnek számító szívburok-repedést állapítottak meg a hétszeres Grand Tour-győztes britnél, aki 48 km/h-s sebességgel ment neki egy közlekedési táblának.

„Nyilvánvalóan sokkal súlyosabb sérülések voltak, mint néhány törött csont. Jól van, de hosszú lesz a felépülése. Egy darabig nem fog biciklizni” – idézte a The Times Michelle Froome-ot.

Hogy a mostani sérülés mit jelent a 40 éves Froome jövője szempontjából, nagy kérdés, ugyanis a baleset miatt biztosan kihagyja a szezon hátralévő részét, korábban viszont arról beszélt, hogy a 2025-ös lehet az utolsó éve versenyzőként.