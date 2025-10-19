Nemzeti Sportrádió

Videó: így szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak Varga, amire Matko válaszolt

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 20:07
null
Fotó: Török Attila
Címkék
NB I Újpest Varga Barnabás Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata Varga Barnabás fejes góljával szerezte meg a vezetést az Újpest elleni vasárnapi derbi első félidejében. A csatár a 7. gólját érte el ebben az idényben a bajnokságban, minden tétmeccset nézve a Fradiban pedig már a 14.-et. Az Újpest ellen a tizedik gólját szerezte Varga, a Ferencváros játékosaként a harmadikat (az FTC játékosaként legutóbb a 2023–2024-es idényben talált be a lilák ellen, akkor duplázott az 5–0-s ferencvárosi sikert hozó meccsen). Az Újpest a második félidőben Aljosa Matko révén egyenlített. Tekintse meg a két gólt!

 

 

A találkozó élő, online közvetítés itt olvasható.

Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Bogár Gergő
Gólszerző: Varga B. (22.), ill. Matko (63.)

 

NB I Újpest Varga Barnabás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
37 perce

A végig tudatosabb Kisvárda szerencsés góllal győzte le a Kazincbarcikát

Labdarúgó NB I
5 órája

Az újoncok történelmi csatáján akár főszerep is várhat Ubochiomára

Labdarúgó NB I
10 órája

Dugó a pezsgősüvegben – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
12 órája

Aljosa Matko: Szeretnénk tíz év után legyőzni a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
12 órája

Hiába vezetett a DVTK, az ETO könnyedén nyert hazai pályán a borsodiak ellen

Labdarúgó NB I
22 órája

Bognár György: Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:35

Négygólos hazai győzelemmel feledtette az újonc elleni fiaskót az MTK

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:55
Ezek is érdekelhetik