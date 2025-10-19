Videó: így szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak Varga, amire Matko válaszolt

A Ferencváros labdarúgócsapata Varga Barnabás fejes góljával szerezte meg a vezetést az Újpest elleni vasárnapi derbi első félidejében. A csatár a 7. gólját érte el ebben az idényben a bajnokságban, minden tétmeccset nézve a Fradiban pedig már a 14.-et. Az Újpest ellen a tizedik gólját szerezte Varga, a Ferencváros játékosaként a harmadikat (az FTC játékosaként legutóbb a 2023–2024-es idényben talált be a lilák ellen, akkor duplázott az 5–0-s ferencvárosi sikert hozó meccsen). Az Újpest a második félidőben Aljosa Matko révén egyenlített. Tekintse meg a két gólt!