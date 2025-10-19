Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros
Három győzelemmel a hátuk mögött szállhattak fel a ferencvárosi játékosok a csapatbuszra Villach felé, a zöld-fehérek Grazban hosszabbításban, míg a Vorarlberg és a Linz ellen rendes játékidőben nyertek. A Villach sem panaszkodhatott a formára, hiszen az elmúlt négy mérkőzésükből kettőt megnyert és továbbra is az élmezőnyben tanyázik.
A vasárnap délutáni találkozót nagy elánnal kezdte a Villach, és a negyedik percben kétszer is betalált a hazai együttes, először Paul Sintschnig, majd Thomas Vallant volt eredményes. A sokkoló rajt után sem rogyott össze a Ferencváros, de többet járt a pakk az osztrákok ütőjén. A harmad közepén emberelőnybe került az FTC, Brady Shaw járt a legközelebb a szépítéshez, közeli lövését azonban védte Joe Cannata. Négy és fél perccel az első szünet előtt megszerezte harmadik gólját a Villach, emberelőnyben Nikita Scherbak talált be. Tizenegy másodperccel később jött a válasz, Paavo Tyni távoli kísérlete először felperdült a kapuson, majd Cannatán átpördülve a korong a kapuban kötött ki.
A második harmadban mutatkozott meg igazán, mennyire fontos volt ez a szépítés magyar szempontból, ugyanis a középső játékrészben tizenegy perc alatt fordított a Ferencváros. A sort Mihalik András kezdte meg, aki egy szép blokkot követően meglódult a pakkal és kilőtte a rövid sarkot, majd pár perccel később gyakorlatilag ugyanolyan gólt szerzett, csak emberhátrányban. A 32. percben pedig egy lendületes vendégakcióban az első lövést még fogta Cannata, de Aku Kestilä rácsapott a lecsorgóra és a kapuba vágta.
Ahogy az várható volt, az utolsó harmadra sok energiát fordított a Villach, többet volt a korong a hazai csapatnál, de a ferencvárosi ellentámadásokban is megvolt a veszély, többek között Laskawy Ferencnek is volt nagyobb lehetősége. Az utolsó három percre fordulva emberelőnybe került az FTC, a fór kimaradt, és mint később kiderült, ez pontokba került a Fradinak. Kiegészülés után levitte kapusát az osztrák gárda, és egy másodperccel a vége előtt Kevin Hancock bekotort egy szabad korongot a magyar kapuba. Jöhetett a hosszabbítás, ahol két perc után Adam Helewka találta meg a rést a rövidnél Bálizs mellett, eldöntve ezzel a mérkőzést. A Ferencváros végül egy ponttal térhet haza Villachból, ami a kezdeti háromgólos hátrány szempontjából bravúros, de a szurkolókban lehet némi hiányérzet, hiszen közel áll a rendes játékidőben elért győzelemhez is a csapat.
OSZTRÁK ICEHL
ALAPSZAKASZ
EC VILLACH–FTC-TELEKOM 5–4 (3–1, 0–3, 1–0, 1–0) – hosszabbításban
Villach, 3086 néző. V: Smetana, Siegel, Gatol (osztrákok), Jeram (szlovén)
VILLACH: Cannata – Uschan, Katic (1) / Raspotnig, Macpherson (1) / Strong, Vallant 1 – Sintschnig 1, Rauchenwald (1), Hutchison (3) / Scherbak 1, Hancock 1, Wallenta / van Nes, Helewka 1 (2), J. Hughes (1) / Maxa, Erne. Edző: Tray Tuomie
FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / Tyni 1, Lindgren / Koskela, Horváth M. / Farkas B. – Shaw, Kestilä 1, Sofron / Trépanier, Coulter, Tammela (1) / Mihalik A. 2, Nagy K. (1), Laskawy / Galajda, Molnár D., Tóth R. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 45–26
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 4/0
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
RB Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák) 4–2
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 1–4
Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3 – hosszabbításban
Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 4–1
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|12
|6
|3
|1
|2
|62–34
|+28
|25
|2. Pustertal Wölfe
|11
|7
|1
|1
|2
|38–23
|+15
|24
|3. Villach
|12
|6
|1
|1
|4
|43–40
|+3
|21
|4. Salzburg
|12
|5
|2
|2
|3
|34–28
|+6
|21
|5. Graz
|11
|5
|1
|4
|1
|40–27
|+13
|21
|6. Bozen Südtirol
|10
|7
|–
|–
|3
|36–21
|+15
|21
|7. Klagenfurt
|10
|5
|2
|–
|3
|29–24
|+5
|19
|8. FTC
|11
|4
|1
|2
|4
|33–31
|+2
|16
|9. Fehérvár AV19
|11
|4
|1
|1
|5
|23–35
|–12
|15
|10. Vienna Capitals
|11
|3
|1
|2
|5
|31–40
|–9
|13
|11. Innsbruck
|11
|1
|2
|1
|7
|28–53
|–25
|8
|12. Vorarlberg
|12
|2
|–
|1
|9
|21–49
|–28
|7
|13. Linz
|10
|1
|1
|–
|8
|28–41
|–13
|5