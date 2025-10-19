Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros

Három győzelemmel a hátuk mögött szállhattak fel a ferencvárosi játékosok a csapatbuszra Villach felé, a zöld-fehérek Grazban hosszabbításban, míg a Vorarlberg és a Linz ellen rendes játékidőben nyertek. A Villach sem panaszkodhatott a formára, hiszen az elmúlt négy mérkőzésükből kettőt megnyert és továbbra is az élmezőnyben tanyázik.

A vasárnap délutáni találkozót nagy elánnal kezdte a Villach, és a negyedik percben kétszer is betalált a hazai együttes, először Paul Sintschnig, majd Thomas Vallant volt eredményes. A sokkoló rajt után sem rogyott össze a Ferencváros, de többet járt a pakk az osztrákok ütőjén. A harmad közepén emberelőnybe került az FTC, Brady Shaw járt a legközelebb a szépítéshez, közeli lövését azonban védte Joe Cannata. Négy és fél perccel az első szünet előtt megszerezte harmadik gólját a Villach, emberelőnyben Nikita Scherbak talált be. Tizenegy másodperccel később jött a válasz, Paavo Tyni távoli kísérlete először felperdült a kapuson, majd Cannatán átpördülve a korong a kapuban kötött ki.

A második harmadban mutatkozott meg igazán, mennyire fontos volt ez a szépítés magyar szempontból, ugyanis a középső játékrészben tizenegy perc alatt fordított a Ferencváros. A sort Mihalik András kezdte meg, aki egy szép blokkot követően meglódult a pakkal és kilőtte a rövid sarkot, majd pár perccel később gyakorlatilag ugyanolyan gólt szerzett, csak emberhátrányban. A 32. percben pedig egy lendületes vendégakcióban az első lövést még fogta Cannata, de Aku Kestilä rácsapott a lecsorgóra és a kapuba vágta.

Ahogy az várható volt, az utolsó harmadra sok energiát fordított a Villach, többet volt a korong a hazai csapatnál, de a ferencvárosi ellentámadásokban is megvolt a veszély, többek között Laskawy Ferencnek is volt nagyobb lehetősége. Az utolsó három percre fordulva emberelőnybe került az FTC, a fór kimaradt, és mint később kiderült, ez pontokba került a Fradinak. Kiegészülés után levitte kapusát az osztrák gárda, és egy másodperccel a vége előtt Kevin Hancock bekotort egy szabad korongot a magyar kapuba. Jöhetett a hosszabbítás, ahol két perc után Adam Helewka találta meg a rést a rövidnél Bálizs mellett, eldöntve ezzel a mérkőzést. A Ferencváros végül egy ponttal térhet haza Villachból, ami a kezdeti háromgólos hátrány szempontjából bravúros, de a szurkolókban lehet némi hiányérzet, hiszen közel áll a rendes játékidőben elért győzelemhez is a csapat.

OSZTRÁK ICEHL

ALAPSZAKASZ

EC VILLACH–FTC-TELEKOM 5–4 (3–1, 0–3, 1–0, 1–0) – hosszabbításban

Villach, 3086 néző. V: Smetana, Siegel, Gatol (osztrákok), Jeram (szlovén)

VILLACH: Cannata – Uschan, Katic (1) / Raspotnig, Macpherson (1) / Strong, Vallant 1 – Sintschnig 1, Rauchenwald (1), Hutchison (3) / Scherbak 1, Hancock 1, Wallenta / van Nes, Helewka 1 (2), J. Hughes (1) / Maxa, Erne. Edző: Tray Tuomie

FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / Tyni 1, Lindgren / Koskela, Horváth M. / Farkas B. – Shaw, Kestilä 1, Sofron / Trépanier, Coulter, Tammela (1) / Mihalik A. 2, Nagy K. (1), Laskawy / Galajda, Molnár D., Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 45–26

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 4/0

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

RB Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák) 4–2

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 1–4

Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3 – hosszabbításban

Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 4–1