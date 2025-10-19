Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: fölényes szolnoki győzelem Kecskeméten

Vágólapra másolva!
2025.10.19. 20:23
null
Le’Tre Darthard 19 pontot dobott (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Szolnok férfi kosárlabda NB I Kecskemét
A bajnoki címvédő Szolnok 31 pontos győzelmet aratott Kecskeméten a férfi kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

 

Az utolsó negyedre tíz pontos vendégelőnnyel fordultak a csapatok, innen ehhez még 21 pontot tett hozzá a Szolnok, amely így négy forduló után is hibátlan.

A Szolnokban hatan is tíz pont fölött dobtak, Le’Tre Darthard volt a legjobb 19-cel.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–101 (23–23, 15–23, 22–24, 10–31)
Kecskemét, 1100 néző. V: Cziffra, Györfy, Jakab
KECSKEMÉT: Seppala 10/6, JARVI 12/12, Ivkovics 3, TOMASEVICS 14/6, Karahodzsics 12. Csere: Ladovszky, Schöll 6, Kelenföldi 3, Tóth 3, Dautovics 7/3, Wittmann. Edző: Ivkovics Sztojan
SZOLNOK: DARTHARD 19/9, SOMOGYI 11/6, Pallai 12/3, Barnes 7/3, SKEENS 17. Csere: Rudner 3/3, HOLT 12/6, Abraham, KRNJAJSZKI 15/6, Molnár 2, Vrabac 3. Edző: Vedran Bosnics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5.  7. p.: 15–15. 10. p.: 21–19.  14. p.: 30–31. 19. p.: 33–39. 24. p.: 44–53.  29. p.: 55–63. 34. p.: 60–80. 38. p.: 64–91. Kipontozódott: Molnár Márton (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – A harmadik negyedben volt két lehetőségünk is, hogy fordítsunk, de nem tudtunk élni velük. Utána faultproblémákkal is küszködtünk. Ellenfelünk extrán dobott, ötven százalék felett értékesítette a triplákat. Egy ilyen fizikailag erős meccsen, ilyen statisztika mellett egyik csapatnak sincs sok esélye. Huszonnyolc percig tartottuk magunkat, utána viszont elvesztettük a koncentrációt, és sok mindennel foglalkoztunk, csak a kosárlabdával nem. A negyedik negyedben, amikor már láttuk, hogy nincs sansz felzárkózni, mindenkinek adtunk játéklehetőséget.
Vedran Bosnic: – Sokkal nehezebb volt ez a meccs, mint amit a végeredmény mutat. Végig nagy elánnal, koncentrálva játszottunk, mindenki odatette magát. A szolnoki szurkolók is nagy energiát adtak nekünk. Mivel a nemzetközi mérkőzések miatt is sűrű a programunk, ezért minden egyes bajnoki fontos, mert ezeket fel tudjuk használni arra, hogy készüljünk a következő feladatokra.

   
AZ ÁLLÁSMGyVL–KRelatív
1. Szolnok44371–3041.000
2. Szombathely541423–4040.900
3. Honvéd431359–3140.875
4. Sopron431357–3260.875
5. Fehérvár422395–3840.750
6. Oroszlány422342–3440.750
7. Szeged422291–3240.750
8. Debrecen422334–3540.750
9. Kaposvár523455–4530.700
10. Zalaegerszeg413340–3410.625
11. Kecskemét413335–3800.625
12. Körmend413343–3850.625
13. Pécs413332–3510.625
14. Paks413357–3700.625

 

 

Szolnok férfi kosárlabda NB I Kecskemét
Legfrissebb hírek

Alapos verésbe szaladt bele a Falco Sopronban a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
Tegnap, 17:43

Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni

Kosárlabda
2025.10.14. 09:10

Férfi kosár NB I: elkapta az Albát, megszületett az Atomerőmű első bajnoki győzelme az idényben

Kosárlabda
2025.10.12. 19:38

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán megverte a Szegedet

Kosárlabda
2025.10.11. 20:08

Férfi kosárlabda NB I: soproni siker Zalaegerszegen

Kosárlabda
2025.10.09. 20:23

Férfi kosár NB I: ha nem is könnyen, de harmadszor is nyert a Falco

Kosárlabda
2025.10.08. 20:04

Simándi Árpád a remek szegedi bajnoki rajt után: A földön kell maradni!

Kosárlabda
2025.10.07. 10:32

Kecskeméten visszatért a győzelembe vetett hit

Labdarúgó NB II
2025.10.07. 06:56
Ezek is érdekelhetik