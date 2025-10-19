Férfi kosárlabda NB I: fölényes szolnoki győzelem Kecskeméten

Az utolsó negyedre tíz pontos vendégelőnnyel fordultak a csapatok, innen ehhez még 21 pontot tett hozzá a Szolnok, amely így négy forduló után is hibátlan.

A Szolnokban hatan is tíz pont fölött dobtak, Le’Tre Darthard volt a legjobb 19-cel.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–101 (23–23, 15–23, 22–24, 10–31)

Kecskemét, 1100 néző. V: Cziffra, Györfy, Jakab

KECSKEMÉT: Seppala 10/6, JARVI 12/12, Ivkovics 3, TOMASEVICS 14/6, Karahodzsics 12. Csere: Ladovszky, Schöll 6, Kelenföldi 3, Tóth 3, Dautovics 7/3, Wittmann. Edző: Ivkovics Sztojan

SZOLNOK: DARTHARD 19/9, SOMOGYI 11/6, Pallai 12/3, Barnes 7/3, SKEENS 17. Csere: Rudner 3/3, HOLT 12/6, Abraham, KRNJAJSZKI 15/6, Molnár 2, Vrabac 3. Edző: Vedran Bosnics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 7. p.: 15–15. 10. p.: 21–19. 14. p.: 30–31. 19. p.: 33–39. 24. p.: 44–53. 29. p.: 55–63. 34. p.: 60–80. 38. p.: 64–91. Kipontozódott: Molnár Márton (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – A harmadik negyedben volt két lehetőségünk is, hogy fordítsunk, de nem tudtunk élni velük. Utána faultproblémákkal is küszködtünk. Ellenfelünk extrán dobott, ötven százalék felett értékesítette a triplákat. Egy ilyen fizikailag erős meccsen, ilyen statisztika mellett egyik csapatnak sincs sok esélye. Huszonnyolc percig tartottuk magunkat, utána viszont elvesztettük a koncentrációt, és sok mindennel foglalkoztunk, csak a kosárlabdával nem. A negyedik negyedben, amikor már láttuk, hogy nincs sansz felzárkózni, mindenkinek adtunk játéklehetőséget.

Vedran Bosnic: – Sokkal nehezebb volt ez a meccs, mint amit a végeredmény mutat. Végig nagy elánnal, koncentrálva játszottunk, mindenki odatette magát. A szolnoki szurkolók is nagy energiát adtak nekünk. Mivel a nemzetközi mérkőzések miatt is sűrű a programunk, ezért minden egyes bajnoki fontos, mert ezeket fel tudjuk használni arra, hogy készüljünk a következő feladatokra.