Férfi kosárlabda NB I: fölényes szolnoki győzelem Kecskeméten

Az utolsó negyedre tíz pontos vendégelőnnyel fordultak a csapatok, innen ehhez még 21 pontot tett hozzá a Szolnok, amely így négy forduló után is hibátlan.
A Szolnokban hatan is tíz pont fölött dobtak, Le’Tre Darthard volt a legjobb 19-cel.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–101 (23–23, 15–23, 22–24, 10–31)
Kecskemét, 1100 néző. V: Cziffra, Györfy, Jakab
KECSKEMÉT: Seppala 10/6, JARVI 12/12, Ivkovics 3, TOMASEVICS 14/6, Karahodzsics 12. Csere: Ladovszky, Schöll 6, Kelenföldi 3, Tóth 3, Dautovics 7/3, Wittmann. Edző: Ivkovics Sztojan
SZOLNOK: DARTHARD 19/9, SOMOGYI 11/6, Pallai 12/3, Barnes 7/3, SKEENS 17. Csere: Rudner 3/3, HOLT 12/6, Abraham, KRNJAJSZKI 15/6, Molnár 2, Vrabac 3. Edző: Vedran Bosnics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 7. p.: 15–15. 10. p.: 21–19. 14. p.: 30–31. 19. p.: 33–39. 24. p.: 44–53. 29. p.: 55–63. 34. p.: 60–80. 38. p.: 64–91. Kipontozódott: Molnár Márton (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – A harmadik negyedben volt két lehetőségünk is, hogy fordítsunk, de nem tudtunk élni velük. Utána faultproblémákkal is küszködtünk. Ellenfelünk extrán dobott, ötven százalék felett értékesítette a triplákat. Egy ilyen fizikailag erős meccsen, ilyen statisztika mellett egyik csapatnak sincs sok esélye. Huszonnyolc percig tartottuk magunkat, utána viszont elvesztettük a koncentrációt, és sok mindennel foglalkoztunk, csak a kosárlabdával nem. A negyedik negyedben, amikor már láttuk, hogy nincs sansz felzárkózni, mindenkinek adtunk játéklehetőséget.
Vedran Bosnic: – Sokkal nehezebb volt ez a meccs, mint amit a végeredmény mutat. Végig nagy elánnal, koncentrálva játszottunk, mindenki odatette magát. A szolnoki szurkolók is nagy energiát adtak nekünk. Mivel a nemzetközi mérkőzések miatt is sűrű a programunk, ezért minden egyes bajnoki fontos, mert ezeket fel tudjuk használni arra, hogy készüljünk a következő feladatokra.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|1. Szolnok
|4
|4
|–
|371–304
|1.000
|2. Szombathely
|5
|4
|1
|423–404
|0.900
|3. Honvéd
|4
|3
|1
|359–314
|0.875
|4. Sopron
|4
|3
|1
|357–326
|0.875
|5. Fehérvár
|4
|2
|2
|395–384
|0.750
|6. Oroszlány
|4
|2
|2
|342–344
|0.750
|7. Szeged
|4
|2
|2
|291–324
|0.750
|8. Debrecen
|4
|2
|2
|334–354
|0.750
|9. Kaposvár
|5
|2
|3
|455–453
|0.700
|10. Zalaegerszeg
|4
|1
|3
|340–341
|0.625
|11. Kecskemét
|4
|1
|3
|335–380
|0.625
|12. Körmend
|4
|1
|3
|343–385
|0.625
|13. Pécs
|4
|1
|3
|332–351
|0.625
|14. Paks
|4
|1
|3
|357–370
|0.625