A főszervező szerint 2030-ban Drezdából is rajtolhat a Tour de France

„Németország számít Franciaországnak, és ugyanígy Németország is számít a Tour de France-nak” – fogalmazott Prudhomme a világ leghíresebb bringás viadaláról szóló könyv berlini bemutatóján. Hozzátette: egy német pályázatot nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A kelet-német régió képviselői augusztusban jelentették be terveiket, amelyeket a három szövetségi tartomány, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia miniszterelnökei is támogatnak.

A német egyesítés 40. évfordulóján az első szakaszt Drezda és Gera között rendeznék, korábban ezen az útvonalon haladt a keleti blokk nagy viadala, a Békeverseny. A második etap időfutam lenne Hallétól Lipcséig, a harmadik szakasz pedig Erfurtban rajtolna, és Magdeburgban érne véget.

A németországi rendezés 20 millió euróba kerülne, ám a szervezők szerint 150-200 millió euró bevételt generálna az odalátogatók révén. A Tour de France eddig négyszer rajtolt Németországban: 1965-ben Kölnben, 1980-ban Frankfurtban, 1987-ben Nyugat-Berlinben, 2017-ben pedig Düsseldorfban.