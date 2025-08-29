Vuelta: Ayuso hegyi befutós sikerrel javított, Traeen megtartotta a piros trikót

A csütörtöki után pénteken újabb hegyi befutó várt a bringásokra az Andorra La Vella és Cerler közötti 188 kilométeres táv végén. Az idei Vuelta egyik legtöbb, 4211 méter szintemelkedését tartalmazó etapot négy kategorizált emelkedő nehezítette.

A mezőnytől 12 fős szökevénycsoport tempózott el, a jó hegyi menőket felvonultató élbolyból senki nem jelentett veszélyt a norvég piros trikósra, Torstein Traeenre, sem az összetett esélyesekre, így bő három és fél perc előnnyel kezdhette meg a záró emelkedőt. A cerleri befutóig tartó 12.1 kilométer hosszú, 5.8 százalék átlagmeredekségű hegy elején az összetettben előző nap jelentős hátrányt begyűjtő Juan Ayuso indult meg nagy lendülettel, az olasz Marco Frigo tudott csak vele tartani, ám hamarosan őt is leszakította a verseny előtt az összetett esélyesei közé sorolt spanyol.

Győzelmével a 22 éves Ayuso idén a Giro d'Italia után a Vueltán is nyert szakaszt, az UAE-XRG pedig egymást követő harmadik napon ünnepelhetett etapsikert azok után, hogy szerdán a csapatidőfutamot nyerte meg, csütörtökön pedig az ausztrál Jay Vine győzött.

A mezőnyben a Visma-Lease a Bike sora diktált tempót, majd az emelkedő különösen meredek derekán az UAE vette át a vezetést, ebből indult meg a közel-keleti csapat kapitánya, a portugál Joao Almeida. Eltávolodni azonban nem tudott a csoportjától, az esélyesek így együtt értek célba 2 perc 35 másodperc lemaradással. Traeen megtartotta a piros trikót, mögé az összetettben a végelszámolás favoritjai zárkóztak fel.

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

7. szakasz (Andorra La Vella–Cerler, 188 km, hegyi befutó)

1. Juan Ayuso (spanyol, UAE-XRG) 4:49:41 óra

2. Marco Frigo (olasz, Israel-Premier Tech) 1:15 perc hátrány

3. Raúl García Pierna (spanyol, Arkéa-B&B Hotels) 1:21 perc hátrány

Az összetett élcsoportja

1. Torstein Traeen (norvég, Bahrain Victorious) 25:18:02 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 2:33 perc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 2:41 perc hátrány

4. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 2:42 perc hátrány