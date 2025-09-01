Kerékpár: Juan Ayuso távozik az UAE-től – hivatalos

Ayuso és csapata szakításához hosszú és rögös út vezetett, a Twitteren megjelent UAE-közlemény megfoglamazása szerint azonban elsősorban „a fejlesztési tervek elképzelése és a csapat sportfilozófiájával való összhang megteremtésében felvetődő különbözőségek” eredményezték, hogy megszületett ez a döntés.

Valójában persze a legkevésbé sem meglepő, hogy a spanyol számára négy év után véget ér az UAE-s kaland, mivel a csapatnál egyre dominánsabbá váló Tadej Pogacar árnyékából nem tudott kitörni, illetve úgy érezte, nem kapott megfelelő lehetőséget erre a csapattól.

„Juan értékes tehetség, és hálásak vagyunk azért, amit együtt felépítettünk, ugyanakkor a mi projektünk mindig is folyamatosságról és a győztes csapat felépítéséről szólt. Hisszük, hogy mindkét fél érdekét az szolgálja a legjobban, ha ezt a döntést hozzuk meg” – idézte az UAE közleménye Mauro Gianettit, az UAE vezető csapatigazgatóját.

„Köszönöm a csapatnak az elmúlt éveket, a támogatást és az esélyt, hogy a legjobbakkal fejlődhettem és versenyezhettem együtt. Az itt tanultakat pályafutásom végéig megőrzöm és hasznosítom. Úgy érzem, itt az ideje más úton elindulnom” – fogalmazott a közlemény szerint Ayuso.

A 22 éves Ayuso jelenleg az év utolsó háromhetesén, a Spanyol körversenyen szerepel, amelyen gyakorlatilag az első nehéz hegyi szakaszon leszakadt, aztán az itt összegyűjtött szökőhátránynak is köszönhetően másnap könnyedén – már persze ezen a szinten… – szakaszt nyert szökésből. A célvonalon áthaladva két mutatóujját a két fülébe dugva jelezte, őt aztán nem érdeklik a pletykák, csinál, amit akar. Ez pedig az volt, hogy vasárnap mindenféle erőfeszítés nélkül tekerve 22 perc hátránnyal ért célba, miközben az élen csapattársai üldözték Jonas Vingegaard-t, ám nem tudták megakadályozni a dánt, hogy megnyerje a szakaszt.

📝:UAE Team Emirates – XRG: agreement to part ways with Juan Ayuso



UAE Team Emirates – XRG and Spanish rider Juan Ayuso have mutually agreed to an early termination of his contract, which was originally set to run until 2028. Ayuso will now remain on the roster until the end of… pic.twitter.com/hs6d2DQDmy — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 1, 2025

Ayuso 2021-ben generációja egyik legnagyobb tehetségeként került az UAE-hez, s az elmúlt négy évben 15 győzelmet szerzett a csapatnak – köztük volt egy-egy szakaszgyőzelem az idei Girón és a Vueltán, tavaly megnyerte a Baszk körversenyt, az idén pedig a Tirreno-Adriaticót.