Kerékpár: Juan Ayuso távozik az UAE-től – hivatalos

Ayuso és csapata szakításához hosszú és rögös út vezetett, a Twitteren megjelent UAE-közlemény megfoglamazása szerint azonban elsősorban „a fejlesztési tervek elképzelése és a csapat sportfilozófiájával való összhang megteremtésében felvetődő különbözőségek” eredményezték, hogy megszületett ez a döntés.
Valójában persze a legkevésbé sem meglepő, hogy a spanyol számára négy év után véget ér az UAE-s kaland, mivel a csapatnál egyre dominánsabbá váló Tadej Pogacar árnyékából nem tudott kitörni, illetve úgy érezte, nem kapott megfelelő lehetőséget erre a csapattól.
„Juan értékes tehetség, és hálásak vagyunk azért, amit együtt felépítettünk, ugyanakkor a mi projektünk mindig is folyamatosságról és a győztes csapat felépítéséről szólt. Hisszük, hogy mindkét fél érdekét az szolgálja a legjobban, ha ezt a döntést hozzuk meg” – idézte az UAE közleménye Mauro Gianettit, az UAE vezető csapatigazgatóját.
„Köszönöm a csapatnak az elmúlt éveket, a támogatást és az esélyt, hogy a legjobbakkal fejlődhettem és versenyezhettem együtt. Az itt tanultakat pályafutásom végéig megőrzöm és hasznosítom. Úgy érzem, itt az ideje más úton elindulnom” – fogalmazott a közlemény szerint Ayuso.
A 22 éves Ayuso jelenleg az év utolsó háromhetesén, a Spanyol körversenyen szerepel, amelyen gyakorlatilag az első nehéz hegyi szakaszon leszakadt, aztán az itt összegyűjtött szökőhátránynak is köszönhetően másnap könnyedén – már persze ezen a szinten… – szakaszt nyert szökésből. A célvonalon áthaladva két mutatóujját a két fülébe dugva jelezte, őt aztán nem érdeklik a pletykák, csinál, amit akar. Ez pedig az volt, hogy vasárnap mindenféle erőfeszítés nélkül tekerve 22 perc hátránnyal ért célba, miközben az élen csapattársai üldözték Jonas Vingegaard-t, ám nem tudták megakadályozni a dánt, hogy megnyerje a szakaszt.
Ayuso 2021-ben generációja egyik legnagyobb tehetségeként került az UAE-hez, s az elmúlt négy évben 15 győzelmet szerzett a csapatnak – köztük volt egy-egy szakaszgyőzelem az idei Girón és a Vueltán, tavaly megnyerte a Baszk körversenyt, az idén pedig a Tirreno-Adriaticót.