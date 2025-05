Rózsaszínű álmok: Primoz Roglic és Juan Ayuso csatáját hozhatja az idei Giro

PÉNTEK KORA DÉLUTÁN az albán tengerparton fekvő Durrës városából indul, huszonegy versenynapot és 3443 letekert kilométert követően Rómában zárul a 108. olaszországi kerékpáros-körverseny. A Giro d’Italia mezőnyben ezúttal nincs magyar induló, az idén visszavonult Kusztor Péterre viszont fontos feladat vár, a Red Bull-Bora-Hansgrohe csapatának szakácsa lesz a korábbi kiváló magyar kerékpáros, aki az egyik nagy esélyesre, Primoz Roglicra is főzhet.

RAJT ALBÁNIÁBAN

Három éve Magyarországról indult a Giro, utána kétszer is Olaszországban kezdődött a háromhetes viadal, idén Albánia lesz a kezdőpont. Az első napon a népszerű tengerparti üdülővárosból Durrësből kell eljutni a fővárosba, Tiranába. A 160 kilométeres távon három jelentősebb emelkedővel kell számolni, a befutó viszont sík. Másnap következik az első időfutam, Tirana utcáin tekernek majd a versenyzők egymás után. Vasárnap Vlora lesz a kezdőpont és 160 kilométer után oda is térnek vissza a kerekesek, közel háromezer méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük. A hétfői pihenőt követően Dél-Olaszországban folytatódik tovább a Giro.

KULCSFONTOSSÁGÚ SZAKASZOK

Három klasszikus hegyi befutós szakasz lesz az idei viadalon, a hetedik etapon az átlagosan 5.5 százalékos meredekségű Tagliacozzo állíthatja kihívás elé a résztvevőket. Két nappal később az Utas és holdvilág című Szerb Antal-regényből ismert Gubbio városában kezdenek a versenyzők, ez az etap Sienában zárul, és több fehér murvás szektort is tartalmaz, tehát amolyan „mini Strade Bianche”-jellegű. Néhány kilométer erejéig Szlovéniát is érinti majd a viadal, a Giro vége felé két kifejezetten kemény etappal kell számolni. A Biella és Champoluc közötti táv is embert próbáló, hát még a királyszakasz, a Verres és Sestriere közötti, ahol 4400 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni. Ez a két egymást követő nap döntheti el az összetett versenyt és a hegyimenők csatáját is. Az utolsó, római versenynap útvonala az április 21-én elhunyt Ferenc pápa emlékére érinti a Vatikánt is.

A RÓZSASZÍN TRIKÓ VÁROMÁNYOSAI

Pogacar távollétében jóval kiegyenlítettebb verseny várható az összetett első helyéért, a tavalyi rózsaszín trikós végül tíz percnél is nagyobb előnnyel nyert. Az idei Giro egyik esélyese Pogacar honfitársa, Primoz Roglic, aki tavaly megnyerte a Vueltát, 2023-ban pedig az olaszországi körversenyt. A rutinos szlovén kihívója lehet az UAE színeiben tekerő spanyol Juan Ayuso, aki a Tirreno–Adriatico nevű egyhetest megnyerte idén, és vezette sokáig a katalán körversenyt is, csakhogy az utolsó, barcelonai etapon nagyon simán megverte őt Roglic. Először indul ezen a háromhetesen a sokoldalú belga Wout van Aert és Thomas Pidcock is, ők eddig főként egynaposokon brillíroztak. A Vismában tekerő Van Aert kisebb vírusfertőzéssel küszködött, de elmondta, a rózsaszín trikó nagy álom lenne, a cél, hogy csapatával szakaszt nyerjenek.