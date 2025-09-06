Vuelta: szenvedős Soler-szóló a La Farraponán

Újabb nehéz hegyi terep várt a mezőnyre az országúti kerékpárosok spanyolországi körversenyén, a 14. etapon az asztúriai Avilés és La Farrapona között tekertek a bringások, a közel 136 kilométeres távon a hegyi befutó mellett két további emelkedőre kellett felmenni, majd onnan lejtmenetezni.

Nagy létszámú szökevénycsoport alakult ki, az ott tekerő Victor Campenaerts kerékpárja kapott defektet mintegy harminc kilométer megtételét követően. A kanyargós út miatt a csapatkocsikat nem engedték előre, így a Visma belga versenyzője neutrál bringán tekert tovább, miközben veszekedett a szervezőkkel. Végül csak megkapta saját kerékpárját, de közben jócskán elmaradt a szökevényektől, akik négy percre növelték előnyüket a főmezőnnyel szemben.

Campenaerts harminc kilométeren át küzdött és Gijs Leemreize-vel együtt felért az élmenőkhöz. A harmadik kategóriás L'Alto Tenebreo meghódításakor már öt perccel vezetett a huszonnégy tagú szökevénycsoport és ugyanekkora előnnyel vághatott neki az első kategóriás San Llaurienzunak. Ez a hegy már szenvedősebbnek bizonyult, többen leszakadtak, míg elöl Gianmarco Garofoli majd egy másik olasz, Andrea Bagioli alakított ki néhány másodperces előnyt. A mezőnyben ekkor az UAE és a Red Bull-Bora-Hansgrohe diktálta a tempót, ami jó pár versenyzőnek nem esett jól, többek között a Tour és Giro-győztes kolumbiai Egan Bernal is lemaradt.

A San Llaurienzut James Shaw vitte el, az EF Education brit bringása lendületben maradt a lejtmenetre is, a kanyargós szerpentin mentén hegyi kecskék is feltűntek. A mezőnyt Juan Ayuso vezette a lejtmenet végéig, aztán lehorgasztott fejjel kiállt, vigye az emelkedőt más. Nico Denzre hárult ez a szerep, míg a Shaw-műsornak rövidesen vége lett elöl.

A La Farrapona lábához Marc Soler és Johannes Staune-Mittet ért elsőként. 15.8 kilométerrel a vége előtt Soler leszakította a norvég kerékpárost, immáron az UAE bringása egyedül tekert az élen. A sziklafalba vájt alagutakon vezető úton három perces lemaradással a főmezőny élén is Soler csapattársa dolgozott, Mikkel Bjerg személyében, de ott volt Jay Vine, Felix Großschartner és Joao Almeida is, őket követte a Visma csapata, benne a piros trikós Jonas Vingegaard-ral. A szólózó Soler közben folyamatosan növelte előnyét Staune-Mittettel szemben, az egy percet is átlépte.

A hat kilométeres táblát elhagyva már végig emelkedett az út, a hegyi trikós Vine szakadt le a főmezőnyről, vezethetett Großschartner. Mindez tökéletesen megfelelt a Vismának, amely az Angliruhoz hasonlóan hagyta érvényesülni az UAE akaratát. A második helyen tekerő Staune-Mittet két társat kapott, Soler ekkor 1:30 perces előnnyel rendelkezett.

Nagy szélben szelték a hajtűkanyarokat a kerékpárosok, Almeida rászólt a szurkolókra, hogy álljanak arrébb, ne akadályozzák a haladást. Jai Hindley lépett el a mezőnytől, jött vele Almeida és Vingegaard, Tom Pidcocknak viszont nagyon nem esett jól ez a támadás.

Soler szenvedett az utolsó kétszáz méteren, de győzelméhez nem fért kétség, az UAE ezzel immáron a hetedik etapot nyerte meg a Vueltán. Almeida és Vingegaard leszakította Hindley-t, végül a piros trikós érkezett meg másodikként, amiért időbónusz is járt.

A körverseny vasárnap az A Veiga/Vegadeo és Monforte de Lemos közötti 167.8 kilométeres etappal folytatódik.

80. VUELTA A ESPANA

14. szakasz (Avilés–La Farrapona, 135.9 km)

1. Marc Soler (spanyol, UAE) 3:48:22 óra

2. Vingegaard (dán, Visma) 39 másodperc hátrány

3. Almeida (portugál, UAE) azonos idővel

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard 53:19:49 óra

2. Almeida 48 mp h.

3. Pidcock (brit, Q36.5) 2:38 p h.