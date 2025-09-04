Ayuso ismét szökésből győzött a Vueltán

Tökéletes alkalom volt a szökésre a Spanyol körverseny csütörtöki szakasza, mielőtt pénteken a mezőny célba veszi az ikonikus Alto de l’Anglirut. Ennek megfelelően a nap elején folyamatosan jöttek is a támadások, mígnem egy népes csoportnak sikerült is elszakadnia.

A piros trikós Jonas Vingegaard végig a főmezőnyben maradt, neki nem volt érdeke, hogy a kötelező minimumnál többet rakjon ebbe a szakaszba, ezért hat perc hátrányban tekert be a célba. Az élen haladóknak a Collada de Brenes kínálta a nagy esélyt, hogy a közvetlen riválisokat leszakítsák. A kevésbé jó útminőség és a rajta néhol a tehenek által elhelyezett „szeretetcsomagok” kerülgetése extra kihívást adott a hét kilométeren átlagosan 7.9 százalék meredekségű mászáshoz.

Az elmúlt hetekben csapatával, az UAE-vel összevesző és az év végén távozó Juan Ayuso ismét elemében volt, honfitársával, Javier Romóval együtt a lejtmenetben behozhatatlan előnyre tett szert. A hegytető után már csak 23 kilométer volt hátra, lefelé majdnem egy perccel leszakítottak mindenki mást. Kettejük között az döntött, ki tud gyorsabban sprintelni – ez végül Ayuso lett, aki így a 7. szakasz után ismét szökésből nyert.

„Két évet töltöttem egy helyi csapatban még ifjúsági korúként, nagyon szép emlékeim vannak erről a vidékről. Nehéz nap volt, de sejtettem, hogy a végén gyorsabb leszek, mint Romo. Úgy voltam vele, hogy vezessen ő többet, nekem már van egy etapsikerem, ezért neki volt fontosabb, hogy hazaérjünk. Marc Soler nagyon sokat dolgozott az emelkedőn, neki köszönhetem, hogy kontrolláltuk az eseményeket” – mondta a 22 esztendős Juan Ayuso az Eurosportnak.

Pénteken jön az „igazság napja” a Vueltán, a 203 kilométer első 140 kilométere játszi könnyedségű lesz az utána következő részhez képest. Alto La Mozqueta (6,4 km, 8.2 százalék), Alto del Cordal (5.5 km, 8.8 százalék), majd az Angliru a maga 12.5 kilométerével és 9.8 százalékos(!) átlagmeredekségével – a drámai pillanatok garantáltak!

80. VUELTA A ESPANA

12. szakasz (Laredo–Los Corrales de Buelna, 114.9 km)

1. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 3:16:21 óra

2. Romo (spanyol, Movistar) azonos idővel

3. Rolland (francia, Groupama-FDJ) 13 másodperc hátrány

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard (dán, Visma) 44:36:45 óra

2. Almeida (portugál, UAE) 50 mp h.

3. Pidcock (brit, Q36.5 Pro Cycling Team) 56 mp h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 172 pont

2. Vernon (brit, Israel-Premier Tech) 111

3. Vingegaard 105

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Jay Vine (ausztrál, UAE) 46 pont

2. Ayuso 26

3. Vervaeke (belga, Soudal Quick-Step) 25

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-hansgrohe) 44:39:29 óra

2. Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 27 mp h.

3. Lecerf (belga, Soudal Quick Step) 1:50 p h.

A csapatverseny állása

1. UAE 132:47:27 óra

2. Visma 12:25 p h.

3. Astana 30:41 p h.