Ayuso nyerte az első hegyi szakaszt, Roglicé a rózsaszín trikó a Giro d'Italián

Az idei első hegyi befutós szakasz várt az olasz kerékpáros körverseny mezőnyére. A Castel di Sangro és Tagliacozzo közötti 168 kilométeren egy hármas, két kettes emelkedő nehezíti a mezőny dolgát, ráadásul az etap egy 12,6 kilométer hosszú, átlagosan 5.5 százalékos meredekségű hegyi befutóval zárul.

Az eddig három szakaszt megnyerő, rózsaszín trikós Mads Pedersen 11 kilométerrel a befutó előtt szakadt le a pelotonról. Az utolsó kilométerekre Primoz Roglic és Juan Ayuso vezetésével befogta a nagyjából 20 fős mezőny a szökevényeket. Giulio Ciccone kétszer is próbált támadni, de mind a kétszer sikertelenül. Hatszáz méterrel a befutó előtt Juan Ayuso indult meg, és sem Isaac del Toro, sem Egan Bernal, sem Primoz Roglic nem bírta vele a tempót. A spanyol végül négy másodperccel ért be a többiek előtt, a második helyen csapattársa, Del Toro, míg a harmadik helyre Bernal ért be. A Red Bull-Bora-Hansgrohe szlovén kerékpárosa, Primoz Roglic a negyedik lett, összetettben így is az élre állt, mögötte az UAE két versenyzője.

Juan Ayusónak ez volt karrierje első grand tour-győzelme. Ő az 1737. kerékpáros, aki szakaszt nyert GT-versenyen és az 56. spanyol szakaszgyőztes a Giro d'Italián.

108. GIRO D’ITALIA

7. szakasz (Castel di Sangro–Tagliacozzo, 168 km)

1. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 4:20:25 óra

2. Isaac del Toro (mexikói, UAE) 4 másodperc hátrány

3. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos) 4 másodperc hátrány

Az összetett állása

1. (rózsaszín trikóban) Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 24:32:30 óra

2. Ayuso (spanyol, UAE) 4 másodperc hátrány

3. Del Toro (mexikói, UAE) 9 másodperc hátrány