Visma-győzelem Lengyelországban és Franciaországban is

Lengyelországban pénteken 206.1 kilométert tekertek a versenyzők Katowice és Zakopane között. Az etapot a Visma kerékpárosa, a brit Matthew Brennan nyerte meg szoros küzdelemben honfitársa, az ineosos Ben Turner előtt. A 20 éves Brennan csapattársai, köztük Valter Attila sokat tettek azért, hogy a főmezőny még a hajrá előtt utolérje a nap szökevényeit, és Brennannek esélye legyen a sprintbefutónál.

A sárga trikós francia Paul Lapeira azonos idővel a 24. helyen ért célba, így az őt közvetlenül üldöző monacói és svájci riválisa nem tudott közelebb kerülni hozzá a végső győzelemért folytatott harcban. A Vismából az összetettben továbbra is Valter Attila áll a legjobban, a 30. helyről várja a folytatást. Szombaton a mezőnyre újabb 147.5 kilométer vár a vasárnapig tartó versenyen.

Franciaországban véget is ért a három szakaszból álló Tour de l’Ain, amelynek záró etapján Valter csapattársa, a 22 éves Cian Uijtdebroeks karrierje első profi győzelmét aratta, és a szakaszsiker összetett elsőséget is jelentett. A Vismából Ben Tulett a harmadik lett összetettben.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

82. Tour de Pologne

5. szakasz (Katowice–Zakopane, 206.1 km)

1. Matthew Brennan (brit, Visma) 4:50:04 óra

2. Turner (brit, Ineos) azonos idővel

3. Bagioli (olasz, Lidl-Trek) a. i.,

…31. Valter Attila (Visma) a. i.

Az összetett állása: 1. Paul Lapeira (francia, Decathlon AG2R) 21:23:23 óra, 2. Langellotti (monacói, Ineos) 8 másodperc hátrány, 3. Christen (svájci, UAE) 12 mp h., …30. Valter 51 mp h.