Visma-győzelem Lengyelországban és Franciaországban is

2025.08.08. 21:48
Visma-csapatmunka Lengyelországban Valter Attilával (jobbról a második) (Fotó: Visma-Lease a Bike)
Valter Attila Matthew Brennan Cian Uijtdebroeks Visma-Lease a Bike országúti kerékpár
Tarolt az országúti kerékpárosok pénteki viadalain a Visma-Lease a Bike: a lengyel körverseny ötödik szakaszát a brit Matthew Brennan, a franciaországi Tour de l’Ain záró etapját és magát a versenyt is a belga Cian Uijtdebroeks nyerte meg.

Lengyelországban pénteken 206.1 kilométert tekertek a versenyzők Katowice és Zakopane között. Az etapot a Visma kerékpárosa, a brit Matthew Brennan nyerte meg szoros küzdelemben honfitársa, az ineosos Ben Turner előtt. A 20 éves Brennan csapattársai, köztük Valter Attila sokat tettek azért, hogy a főmezőny még a hajrá előtt utolérje a nap szökevényeit, és Brennannek esélye legyen a sprintbefutónál.

A sárga trikós francia Paul Lapeira azonos idővel a 24. helyen ért célba, így az őt közvetlenül üldöző monacói és svájci riválisa nem tudott közelebb kerülni hozzá a végső győzelemért folytatott harcban. A Vismából az összetettben továbbra is Valter Attila áll a legjobban, a 30. helyről várja a folytatást. Szombaton a mezőnyre újabb 147.5 kilométer vár a vasárnapig tartó versenyen.

Franciaországban véget is ért a három szakaszból álló Tour de l’Ain, amelynek záró etapján Valter csapattársa, a 22 éves Cian Uijtdebroeks karrierje első profi győzelmét aratta, és a szakaszsiker összetett elsőséget is jelentett. A Vismából Ben Tulett a harmadik lett összetettben.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
82. Tour de Pologne
5. szakasz (Katowice–Zakopane, 206.1 km)
1. Matthew Brennan (brit, Visma) 4:50:04 óra
2. Turner (brit, Ineos) azonos idővel
3. Bagioli (olasz, Lidl-Trek) a. i.,
…31. Valter Attila (Visma) a. i.
Az összetett állása: 1. Paul Lapeira (francia, Decathlon AG2R) 21:23:23 óra, 2. Langellotti (monacói, Ineos) 8 másodperc hátrány, 3. Christen (svájci, UAE) 12 mp h., …30. Valter 51 mp h.

 

