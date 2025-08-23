Philipsen a Tour után a Vuelta nyitó szakaszát is megnyerte

Déja vu-érzés foghatta el Jasper Philipsent az olaszországi Novarában, a belga sprinter ugyanis a Tour de France után a Vuelta a Espana nyitó szakaszát is megnyerte. Az évad utolsó háromhetese Torinóban kezdődött, a 184 fős mezőnyre 186.7 kilométer várt a célig. A lassú rajtot követően hatfős szökevénycsoport alakult ki, innen került ki a nap egyetlen kategorizált emelkedőjének és gyorsasági részhajrájának győztese is, előbbiért járó pontokat az olasz Alessandro Verre, utóbbiért a holland Pepijn Reinderink hozta el.

Mintegy száz kilométer megtételét követően a spanyol Hugo de la Calle maradt egyedül elöl, előnye 39 kilométerrel a vége előtt fogyott el. A főmezőnyben sokat dolgozott az Alpecin-Deceuninck és a Lidl-Trek csapata, utóbbiból az eritreai Amanuel Ghebreigzabhier tűnt fel gyakran elöl.

A cél felé közelítve mindenki a hajrára készült, ment a mozgolódás és a helyezkedés. A körforgalmak alaposan szétszedték a mezőnyt, majd a sprintben az Alpecin kiváló előkészítését követően Philipsen ünnepelhetett győzelmet, az etap másik esélyese, Mads Pedersen nem tudott beleszólni a küzdelembe. A belga sprinter öltözhetett tehát először pirosba, azok után, hogy a Tourt is győzelemmel kezdte, de a harmadik szakaszon kulcscsonttörést szenvedett.

„Nagyon csalódott voltam a Touron történt balesetem miatt – mondta Philipsen. – Rengeteget dolgoztam, készültem a visszatérésre és az volt a fő cél, hogy győzelemmel kezdjünk. Tudtam, hogy ez az egyetlen esélyünk a piros trikóra, mert olyan sprinternek, mint én, nem adódik túl sok lehetőség ezen a Vueltán.”

A Vuelta vasárnap az Alba és Limone Piemonte közötti 159.5 kilométeres szakasszal folytatódik, a hegyi befutó során 1389 méter magasba kell felérni, az utolsó 10 kilométer átlagos meredeksége 5.5 százalék lesz.

80. VUELTA A ESPANA

1. szakasz (Torino-Reggia di Venaria–Novara, 186.7 km)

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 4:09:12 óra

2. Vernon (brit, Israel) azonos idővel

3. Aular (venezuelai, Movistar) a. i.

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Jasper Philipen 4:09:02 óra

2. Vernon 4 másodperc hátrány

3. Reinderink a. i.

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Jasper Philipsen 50 pont

2. Vernon 30

3. Reinderink 20

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Alessandro Verre (olasz, Arkéa-B&B Hotels) 3 pont

2. Nicolau (spanyol, Caja Rural) 2

3. Vinokurov (kazah, Astana) 1

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Ethan Vernon 4:09:06 óra

2. Reinderink a. i.

3. Vinokurov 2 mp h.

A csapatverseny állása

1. Q36.5 12:27:36 óra

2. Alpecin a. i.

3. Movistar a. i.