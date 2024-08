Valter Attila a sík szakaszokon is egyre jobbnak érzi magát

A friss olimpiai negyedik Valter nagyot dolgozott a belgáért, aki a zöld trikó megőrzésével és végül a második hellyel hálálta meg a munkát csapattársának. A magyar bajnok a 98. helyen fejezte be a szakaszt azonos idővel, összetettben pedig hármat javítva a 97. helyet foglalja el. A csömöri születésű bringás az M4 Sport helyszíni stábjának úgy nyilatkozott, hogy a szerdai szakaszon „egész jól” érezte magát, annak ellenére, hogy nagyon nagy a hőség, „olyan érzés, mintha végig szaunában lenne” az ember. Beszélt arról is, hogy a holland Dylan van Baarle kiesésével „van egy extrán hosszabb” feladata, a felvezetésbe is be kell segítenie.

„Egyáltalán nem bánom, nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt el tudom végezni. Akkor lennék teljesen elégedett, ha emellett még a hegyeken is tudnék segíteni, amit tegnap is szerettem volna. Örülök azért, hogy az ilyen sík szakaszok egyre jobban mennek.”

Az első öt napot összegezve úgy fogalmazott, hogy összességében jól ment neki, és úgy érzi, Van Baarle kiválásával a csapatban nagyon örülnek, hogy ő itt van.