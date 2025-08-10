Sportrádió

Brandon McNulty a sárga trikós, Valter Attila a 23. lett a Lengyel körön

2025.08.10. 17:46
McNulty a legjobbkor, az utolsó szakasz végén ölthette magára a sárga trikót (Fotó: Getty Images)
Valter Attila Brandon McNulty kerékpár országúti kerékpár lengyel körverseny
Az amerikai Brandon McNulty győzelmével zárult mind az utolsó szakasz, mind a Lengyel körverseny egésze. Valter Attila – csapata a Visma legjobbjaként az egyhetes verseny végén a 23. helyen zárta az összetettet.

A wieliczkai sóbánya közelében ért véget a 2025-ös Lengyel körverseny. A különleges helyszín az amerikai Brandon McNultynak hozott szerencsét, aki a környéken megrendezett 15 kilométeres egyéni időfutamon aratott sikerével az összetettet is megnyerte. Vasárnapi átlagsebessége 51.665 kilométer per óra volt az első két kilométeren emelkedő útvonal egészén.

A záró etapot sárga trikóban teljesítő monacói Victor Langellotti 46 másodpercet kapott, így „elsüllyedt” a mezőnyben, visszacsúszva az ötödik helyre.

Valter Attila Wieliczkában a 78. lett, másfél percet kapott a szakaszgyőztestől, ám az egyhetes verseny végelszámolásában még így is sikerült megőriznie a 23. pozíciót. A jövőre már a Bahrain-Victorious csapatában tekerő magyar bringásnak ez 2025-ben a negyedik egyhetes versenye volt a World Tour-sorozatban, ez a mostani eredménye „egyéni csúcs”. Az áprilisi Baszk körversenyen a 27. lett, előtte márciusban a Tirreno–Adriaticón az 56. helyen zárt, a júniusi Critérium du Dauphinén pedig főként csak segítő volt, úgy lett a 110.

82. TOUR DE POLOGNE
7. (utolsó) szakasz (Wieliczka–Wieliczka, 15 km, egyéni időfutam): 1. Brandon McNulty (amerikai, UAE) 14:31 perc, 2. Bagioli (olasz, Lidl-Trek) 10 másodperc hátrány, 3. Milesi (olasz, Movistar) 12 mp h., …78. Valter Attila (Visma) 1:39 perc h. Az összetett végeredménye: 1. (sárga trikóban) Brandon McNulty 25:10:57 óra, 2. Tiberi (olasz, Bahrain-Victorious) 29 mp h., 3. Sobrero (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 37 mp h., …23. Valter 3:28 p h.

 

Valter Attila Brandon McNulty kerékpár országúti kerékpár lengyel körverseny
