Cseh siker az embertelen hőségben a Vuelta egyetlen sík szakaszán

A rajtnál „csupán” 34 °C fokos hőmérséklet várta a kerékpárosokat, akik közül ketten megkapták azt a kellemetlen feladatot, hogy a nap szökését alakítsák ki: a Vuelta eddigi szökőkirálya, a Kern Pharmából Ibon Ruiz a 2. és a 3. szakaszon több mint 300 kilométert töltött a főmezőny előtt, s hozzá csatlakozott az Euskatelből Txomin Juaristi a rajt utáni első kilométeren. A maradék 173 versenyző a nagy hőségben viszonylag kényelmes tempóban haladt, a szökevények pedig 25 kilométer után már hat perccel a mezőny előtt jártak. Aztán szépen fokozatosan elkezdett csökkeni a duó előnye, s végül a célt leszámítva a nap egyetlen izgalmasnak ígérkező eseménye, az egyetlen részhajrá előtt bő 10 kilométerrel véget is ért a teljesen fölösleges reklámszökés – sem hegyi, sem sprinterpontot nem hozott a két ProTour-csapat konyhájára a 140 kilométeres akció.

A részhajrá felé haladva felbukkant a mezőny élén Valter Attila is, a Visma magyar bajnoki trikóban tekerő olimpiai negyedik helyezettje ma is a zöld trikót viselő Wout van Aert sikeréért dolgozott, s nem rajta múlott, hogy Kaden Groves lesprintelte a vismást, elvitte a 20 pontot a zöld trikósok külön versenyében, s megközelítette három pontra a belgát – ezzel borítékolhatóvá vált, hogy azon lesz a zöld trikó kettejük közül, aki előbb végez a sprintben.

Tíz és féllel vége előtt aztán jött egy kisebb dráma: az EF Education korábbi világbajnoka, Rui Costa átesett egy jobbkanyarban az eléeső csapattársán Owain Doullon, és olyan csúnyán megütötte magát, hogy nem tudta folytatni a versenyt.

A hajrára aztán Valter megint felkínálta a hátsó kerekét Van Aertnak, aki Edoardo Affinit is felhasználva került Groves kerekére, s hamar indítva a hajrát le is rázta magáról az ausztrált, ám nem számolt a DSM cseh fiataljával, a 21 éves cseh Pavel Bittnerrel, aki óriási hajrával, a kerékpárt jobban belökve célfotóval megelőzte Van Aertot!

A BEFUTÓ

A friss olimpiai negyedik Valter nagyot dolgozott a belgáért, aki a zöld trikó megőrzésével és végül a második hellyel hálálta meg a munkát csapattársának. A magyar bajnok a 98. helyen fejezte be a szakaszt azonos idővel, összetettben pedig hármat javítva a 97. helyet foglalja el. A csömöri születésű bringás az M4 Sport helyszíni stábjának úgy nyilatkozott, hogy a szerdai szakaszon „egész jól” érezte magát, annak ellenére, hogy nagyon nagy a hőség, „olyan érzés, mintha végig szaunában lenne” az ember. Beszélt arról is, hogy a holland Dylan van Baarle kiesésével "van egy extrán hosszabb" feladata, a felvezetésbe is be kell segítenie.

„Egyáltalán nem bánom, nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt el tudom végezni. Akkor lennék teljesen elégedett, ha emellett még a hegyeken is tudnék segíteni, amit tegnap is szerettem volna. Örülök azért, hogy az ilyen sík szakaszok egyre jobban mennek.”

Az első öt napot összegezve úgy fogalmazott, hogy összességében jól ment neki, és úgy érzi, Van Baarle kiválásával a csapatban nagyon örülnek, hogy ő itt van.

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

5. SZAKASZ (Fuente del Maestre–Sevilla, 177 km)

1. Pavel Bittner (cseh, dsm-firmenich) 4:25:28

2. Wout van Aert (belga, Visma Lease a Bike) azonos idő

3. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) a. i.

... 98. Valter Attila (Visma Lease a Bike) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-hansgrohe) 18:58:36 óra

2. Joao Almeida (portugál, UAE) 8 másodperc hátrány

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 32 mp h.

... 97. Valter 12:37 perc hátrány

A viadal csütörtökön a Jerez de la Frontera és Yunquera közötti 185,5 kilométeres szakasszal folytatódik. A Vuelta szeptember 8-án Madridban zárul.