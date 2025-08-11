Sportrádió

Tadej Pogacar már a visszavonuláson gondolkodik

SZ. Z.SZ. Z.
2025.08.11. 07:26
Pogacar a világbajnoki csíkokkal díszített sárga mezben a negyedik Tour megnyerése után (Fotó: AFP)
kerékpár Tadej Pogacar országúti kerékpár
A szlovén klasszis kerékpáros a negyedik Tour de France-győzelme után egyre nehezebben talál (új) kihívásokat.

A legnagyobb klasszisok átka, hogy néha annyira kiemelkednek kortársaik közül, hogy túl hamar „agyonnyerik” magukat. Ugyan sohasem voltunk a helyzetükben, de ez az elsőre kényelmesnek tűnő állapot bizonyára hatással van a motivációjukra is. A csúcson kiszállni nem egyszerű, talán Nico Rosbergnek sikerült a legjobbkor kilépnie a Formula–1-ből, miután 2016-ban megnyerte a vb-trófeát. Attól nem kell tartani, hogy a szlovén Tadej Pogacart jövőre már nem láthatjuk tekerni, de a szavai mindenképp figyelemre méltóak.

„Nem titkolom, már most számolom az éveket a visszavonulásomig – mondta a Sportklub Slovenijának a 26 éves Pogacar. – Nagyon korán elkezdtem nyerni, és bár voltak rosszabb eredményeim, folyamatosan készen állok mindenre. Néhány Tour de France-on még indulok, de sohasem mehetsz biztosra, hogy bekerülsz-e a csapatba. A Tour a legnagyobb verseny, kétlem, hogy a csapatom még néhány évig otthon hagyna.”

Pogacar szerződése az UAE-vel 2030-ig szól, nyolcmillió euró körüli összeget keres évente. Ha a következő három Touron is megszerzi a sárga trikót, akkor már a 30. születésnapja előtt meglesz neki a hét győzelem. Az amerikai Lance Armstrong életének ugyanebben a szakaszában még csak két sikernél járt – igaz, aztán mind a hetet elvették tőle…

„Az október eleji Európa-bajnokság a hegyi menőknek kedvez, szóval ott leszek. Hasonló karakterű a Faun Drome Classic egynaposhoz, amelyet Juan Ayuso tavasszal megnyert. Viszont az Eb-indulásom talán azt jelenti, hogy a Lombardián kívül a többi olasz klasszikust kihagyom. Tudjuk, hogy a két kanadai viadal közül Montreal jobban fekszik nekem, de ez nem azt jelenti, hogy ne mennék rá a győzelemre Quebecben is” beszélt az idénybeli további céljairól.

Pogacar jelenleg otthon, Szlovéniában pihen rá a kihívásokra. Boldog, hogy ismét találkozhat a családjával, a barátaival és a szomszédaival, igaz, nem bánná, ha kevésbé népszerű lenne és nyugodtabban végig tudna sétálni az utcán. Azért ígéri, hogy nem fog nemet mondani senkinek, aki közös fotót vagy aláírást kér tőle.

 

Ezek is érdekelhetik