Tadej Pogacar már a visszavonuláson gondolkodik

A legnagyobb klasszisok átka, hogy néha annyira kiemelkednek kortársaik közül, hogy túl hamar „agyonnyerik” magukat. Ugyan sohasem voltunk a helyzetükben, de ez az elsőre kényelmesnek tűnő állapot bizonyára hatással van a motivációjukra is. A csúcson kiszállni nem egyszerű, talán Nico Rosbergnek sikerült a legjobbkor kilépnie a Formula–1-ből, miután 2016-ban megnyerte a vb-trófeát. Attól nem kell tartani, hogy a szlovén Tadej Pogacart jövőre már nem láthatjuk tekerni, de a szavai mindenképp figyelemre méltóak.

„Nem titkolom, már most számolom az éveket a visszavonulásomig – mondta a Sportklub Slovenijának a 26 éves Pogacar. – Nagyon korán elkezdtem nyerni, és bár voltak rosszabb eredményeim, folyamatosan készen állok mindenre. Néhány Tour de France-on még indulok, de sohasem mehetsz biztosra, hogy bekerülsz-e a csapatba. A Tour a legnagyobb verseny, kétlem, hogy a csapatom még néhány évig otthon hagyna.”

Pogacar szerződése az UAE-vel 2030-ig szól, nyolcmillió euró körüli összeget keres évente. Ha a következő három Touron is megszerzi a sárga trikót, akkor már a 30. születésnapja előtt meglesz neki a hét győzelem. Az amerikai Lance Armstrong életének ugyanebben a szakaszában még csak két sikernél járt – igaz, aztán mind a hetet elvették tőle…

„Az október eleji Európa-bajnokság a hegyi menőknek kedvez, szóval ott leszek. Hasonló karakterű a Faun Drome Classic egynaposhoz, amelyet Juan Ayuso tavasszal megnyert. Viszont az Eb-indulásom talán azt jelenti, hogy a Lombardián kívül a többi olasz klasszikust kihagyom. Tudjuk, hogy a két kanadai viadal közül Montreal jobban fekszik nekem, de ez nem azt jelenti, hogy ne mennék rá a győzelemre Quebecben is” – beszélt az idénybeli további céljairól.

Pogacar jelenleg otthon, Szlovéniában pihen rá a kihívásokra. Boldog, hogy ismét találkozhat a családjával, a barátaival és a szomszédaival, igaz, nem bánná, ha kevésbé népszerű lenne és nyugodtabban végig tudna sétálni az utcán. Azért ígéri, hogy nem fog nemet mondani senkinek, aki közös fotót vagy aláírást kér tőle.