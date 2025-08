Stratégiai megállapodást kötött a Team Bahrain Victoriousszal a magyar Team United Shipping főszponzora

A istálló közleménye szerint kezdetként Feldhoffer Bálint és a szerb Mihajlo Stolic lehetőséget kap arra, hogy jövőre a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezzen, s onnan akár a World Tour-sorba is feljusson.

„Hosszabb távon ez a karrierút a TUS többi versenyzője számára is megnyílhat. Reméljük, hogy rajtunk keresztül további magyar tehetségek is megtalálják az utat a kerékpársport legmagasabb szintjére” – írta a csapat, hozzátéve: a megállapodás keretében a Bahrain garantálja, hogy rajthoz áll a Tour de Hongrie-n, mégpedig egy olyan összeállításban, amelyben magyar versenyző is helyet kap.