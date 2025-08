Lengyel körverseny: kaotikus szakasz végén Turner-győzelem Walbrzychban

Hét kategorizált emelkedő várt a Lengyel körverseny harmadik, szerdai szakaszán az országúti kerékpárosokra. Alsó-Sziléziában, Walbrzych városában kezdődött az etap és mintegy 160 kilométer megtételét követően ott is ért véget. A hullámzó szakaszrajz is mutatta, bőven kellett mászni és lejtmenetezni a hegyeken-dombokon.

Fél távnál tízfős szökevénycsoport tekert elöl, mögöttük négy perces lemaradással haladt a mezőny, benne Valter Attilával, aki összetettben két szakasz után a legelőkelőbb helyen állt a csapatából. Harminc kilométerrel később már csak hatan maradtak az első csoportban, a holland Pepijn Reinderink irányított, míg hátul az UAE és a Bahrain csapata diktálta a tempót. Hatékonyan, ugyanis ekkorra már két perc alá csökkent a különbség.

A rzeczkai emelkedő feladta a leckét a szökevényeknek és a mezőnynek is, többen leszakadtak. Ráadásul mire felértek, egy rendkívül kétes minőségű, szűk úttal kellett megküzdeni, ahol egy autó is alig fért el. A lejtmenetre ketten maradtak az élen, Reinderink mellett Kelland O'Brien tekert, miközben a mezőnyben sokat dolgozott Valter is. Az út szélén számos molinóval köszöntötték a szurkolók az idény végén visszavonuló lengyel kerékpárost, Rafal Majkát.

30 kilométerrel a vége előtt a Walimska-hágón O’Brienék előnye 11 másodpercre apadt. A mezőnyben a lejtmenet során nagy bukás történt, az árokban között ki többek között Majka és az összetettet vezető francia Paul Lapeira és a második Mathias Vacek is. Előbbi összeszedte magát és később felért a mezőnyhöz, ahogyan Lapeira is, akit megpróbáltak bevárni. O’Brien mellé ketten érkeztek meg elöl.

15 kilométernyire a céltól kettő percre nőtt a szökevények előnye a várakozás miatt, aztán egyszer csak az a döntés született a szervezők részéről, hogy álljon meg mindenki, mivel a sérültekhez mentőre volt szükség. Csörögtek a telefonok, nézegettek egymásra a kerékpárosok, mások frissítettek a szünet alatt. Némi tanakodás után a három szökevény elindulhatott, negyven másodperccel később a mezőnyt is útjára engedték. Az összetettben az etap végén annyi változás történt, hogy a második Vacek nem tudta folytatni, csapata, a Lidl arról számolt be, hogy agyrázkódást szenvedett és az ajkát kellett össszevarrni. Ugyanakkor a célba éréskor még arról szóltak a hírek, hogy az összetett éllovas francia is feladta, ő végül beért, és megőrizte az első helyét.

A verseny innentől a szakaszgyőzelemért zajlott, a mezőny elején Valter dolgozott, kilométereken át vezetett egyedül. Az egy kilométeres kapun belül érték utol a szökevényeket, az Ineos részéről Michal Kwiatkowksi a káoszban nagyszerű felvezetést adott Ben Turnernek, aki élt a lehetőséggel és megnyerte az etapot Pello Bilbao és Andrea Bagioli előtt. Valter 48. helyen haladt át a célvonalon. Csütörtökön a Rybnik és Cieszyn közötti 201.4 kilométeres szakasszal folytatódik a körverseny, amely vasárnap zárul.

82. TOUR DE POLOGNE

3. szakasz (Walbrzych–Walbrzych, 159.3 km): 1. Ben Turner (brit, Ineos) 4:00:46 óra, 2. Bilbao (spanyol, Bahrain-Victorious) azonos idővel, 3. Bagioli (olasz, Lidl-Trek) a. i., …48. Valter (Visma) a. i., ...104. Paul Lapeira (francia, Decathlon AG2R) a. i. Az összetett élcsoportja: 1. Paul Lapeira (francia, Decathlon AG2R) 11:57:10 óra, 2. Langellotti (monacói, Ineos) 8 másodperc hátrány, 3. Christen (svájci, UAE) 12 mp h., …34. Valter 51 mp h.