Valter Attila lemarad a Vueltáról – sajtóhír

A Wielerflits.nl több meg nem nevezett forrására hivatkozva szerda este arról írt, hogy kialakult a Visma idei Vuelta-kerete, s a következő nyolc kerékpáros lesz majd ott a jövő szombati torinói rajton: Dylan van Baarle, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson, Wilco Keldermann, Sepp Kuss, Ben Tulett, Jonas Vingegaard és Alex Zingle.

A lap megjegyzi, hogy Valter Attilát is több helyen említik a keret tagjai között, ám az már a Tour de France alatt eldőlt, hogy nem lesz ott az év utolsó háromhetes versenyén. Mint ismert, olimpiai negyedik helyezett kerékpárosunk jövőre a Bahrain-Victorious csapatánál folytatja karrierjét.

NIEUWS | Jonas Vingegaard weet wie Visma | Lease a Bike met hem meestuurt naar de Vuelta a España 2025https://t.co/DKujubWKAc



🇪🇸 #wielrennen #ciclismo #LaVuelta25 — WielerFlits.nl (@WielerFlits) August 13, 2025

Valter neve valóban hosszú ideig szerepelt a procyclingstats.com oldalán a Vueltán indulók között, ám az utóbbi napokban kikerült a programjából a Spanyol körverseny. A 27 éves csömöri bringás az elmúlt két évben – vagyis amióta a Vismához igazolt – rendre ott volt a Vueltán csapatával. A történelmi 2023-as versenyen, amelyet Sepp Kuss nyert meg Vingegaard és az akkor még szintén vismás Primoz Roglic előtt, csapata negyedik legjobbjaként az összetett 22. helyén végzett, tavaly pedig csapata harmadik legjobbjaként a 25. helyen zárta az összetettet. A hír azt jelenti, hogy Valter 2019 után először nem vesz részt egy naptári évben egyik háromhetes versenyen sem – tavaly a Girón és a Vueltán is ott volt, összességében öt év alatt hat Grand Touron szerepelt.

A Visma egyébként ezzel a kerettel egyértelművé tette, az a célja, hogy Jonas Vingegaard-ral megnyerje az összetettet. A kétszeres Tour de France-bajnok harmadszor rajtol a spanyol háromhetesen, 2020-ban élete első Grand Tourján a 46. helyen zárt, 2023-ban pedig a második lett – ekkor nyert két szakaszt is.

A tervezett nyolcasból Van Baarle és Kelderman az idén a Giro d’Italián szerepelt, míg Campenaerts Vingegaard egyik leghasznosabb segítője volt a Tour de France-on, a dán a második lett Pogacar mögött. A Francia körön egyébként Jorgenson és Kuss is végigment, mindketten a legjobb 20-ban zártak, így nagy kérdés, hogy mennyire lesz fáradt a csapat alig egy hónappal a Tour vége után.

Az idei Vuelta augusztus 23-án rajtol Torinóból, majd három olaszországi és egy Franciaországban befejeződő szakasz után Andorra érintésével szeptember 14-én Madridban zárul, a mezőny összesen 3151 kilométert tesz meg a 21 etap során, amelyet két pihenőnap tör meg és egy csapatidőfutam, valamint egy egyéni időfutam színesít.