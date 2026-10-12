Miattuk lesz fényes a sportág jövője: a 15 legtehetségesebb 22 éven aluli női kézilabdázó

15. Lena Marie Lindemann

20 éves, kapus, német, Bergischer HC

A nyári U20-as világbajnokság döntőjében kulcspillanatokban nyújtott jó teljesítményt a német válogatott kapujában. A Dániával szemben 33–26-ra megnyert finálé utolsó hét percében csupán egyetlen gólt kapott, 12 védéssel zárt és üres kapus gólt is szerzett. Az új idényt még a német másodosztályú Bergischer HC-nál tölti. Tudatosan olyan klubot keresett, amelyben rengeteg játéklehetőséget kap, miközben az egyetemen pszichológiát tanul.

14. Iva Mladenovszka

19 éves, jobbátlövő, macedón, Borussia Dortmund

Már rendkívül fiatalon a legnagyobb klubok célkeresztjébe került, 16 évesen a francia Brest Bretagne próbálta meg magához láncolni, de két év után a Besancon együtteséhez igazolt. Itt töltötte az előző évadot, az egyik legerősebb női ligában 18-szor volt eredményes, az Európa-ligában ötször talált a kapuba. A most zajló idényt már a Borussia Dortmundban kezdte el, de a holland Alieke van Maurik és a német Laetitia Quist mellett nem lesz könnyű pályára kerülnie.

13. Lilou Pintat

21 éves, beálló, francia, Metz Handball

Jelzésértékű, hogy Emmanuel Mayonnade őt nézte ki a Győrbe távozó Sarah Bouktit helyére. A BL-címvédő Metz vezetőedzője mindig szívesen adja meg a lehetőséget a fiataloknak, akiket rendre nagyon hatékonyan épít be csapatába. Ebben bízik az Európa-liga-győztes Dijonból érkező beálló is, aki az El májusi négyes döntőjében hét góllal vette ki részét együttese meglepetéssikeréből. A francia bajnokságban is volt 79 gólja.

12. Ada Aalstad

19 éves, balátlövő, norvég, Storhamar

Második BL-idényét kezdte el a Storhamarban, amelyben Kenneth Gabrielsen vezetőedző már korábban, 16 esztendősen bedobta a mély vízbe. Egy héttel ezelőtt az Odense ellen bátor játékkal vétette észre magát. Gólt ugyan nem szerzett, de nem félt ellőni a labdát. Az U20-as vb-t 41 góllal és 13 gólpasszal zárta, legjobb meccse éppen a mieink elleni középdöntő volt, 12 találatával szinte egymaga ejtette ki a magyar válogatottat és juttatta tovább a sajátját.

11. Freja Fonseca Nielsen

20 éves, kapus, dán, EH Aalborg

A jövő egyik nagy kapusígérete, akinek nagyapja révén brazil felmenője is van. A két évvel ezelőtti U18-as vb legjobb kapusaként hamar megmutatta tehetségét a világnak, a 61 védéses, 37 százalékos teljesítményére tudott az idei U20-as vb-n rátenni még egy lapáttal (82 védés, 36 százalék). A németekkel vívott fináléban bemutatott 16 hárítása is kevés volt csapatának az üdvösséghez. Az Aalborg női vonalon nem tartozik az igazán erős együttesek közé Dániában, de ugródeszkának tökéletes állomás lehet.

10. Ruslana Litvinov

19 éves, irányító, német, Buxtehuder SV

Klasszikus irányítói erényeket csillogtatva lett az idei U20-as világbajnokság MVP-je, a dobogó tetejére vezette Németországot. Játékintelligenciája és helyzetfelismerése a lehető leglátványosabb módon mutatkozik meg a pályán. Ráadásul védekezésben is jól olvassa a játékot: a tornán 15-ször szerzett labdát. Édesapja révén orosz, de ő már Wetzlarban született. Generációjára érdemes lesz odafigyelni, hiszen 2025-ben az U19-es Eb-t is sikerült megnyernie.

9. Fazekas Virág

19 éves, jobbátlövő, magyar, Sönderjyske

Továbbra is korosztálya egyik legjobb gólszerzője, ami még akkor is igaz, ha a junior-vb sikerülhetett volna jobban neki (13 gól, 6 gólpassz) a magyar válogatottnak meg pláne (13. hely). A tehetsége és a benne rejlő potenciál ettől még nem csökkent, továbbra is a dán első osztályú SönderjyskE-ben pallérozódhat. Az új idényben már nagy szerepet szánnak a 2024-es U18-as vb gólkirályának, egy-két éven belül a felnőttválogatottban is bemutatkozhat.

8. Alisia Boiciuc

21 éves, irányító, román, Dunarea Braila

A hazai Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapatában is szerepet kaphat, ha felépül a szeptemberben elszenvedett kézsérüléséből. Ez már a harmadik nagy tornája lenne az elmúlt években – hosszú idő után – újra életjeleket mutató román válogatottban. A tavalyi vb-n már kulcsember volt, a másodvirágzását élő Sorina Grozavval jól kiegészítették egymást. A nyáron klubot váltott, kevés kompetitívebb bajnokság van a románnál, ami egy irányító fejlődésében különösen hasznos.

7. Belén Rodríguez

20 éves, irányító-balátlövő, spanyol, CB Elche

A spanyolok többek között miatta bizakodhatnak, hogy a 2029-es világbajnokságon sikeresek lesznek hazai pályán. Jól cselez, bátran tör be a legkisebb résekbe is, és a nagy meccseken sem vall kudarcot: a győztesen megvívott 2024-es U18-as vb-döntőn nyolcszor, a tavalyi, elveszített U19-es Eb-fináléban kilencszer talált be. Előbbi tornának ő volt az MVP-je, utóbbin is helye volt az All Star-együttesben. Az álomcsapatba a nyári U20-as vb-n is bekerült, ezúttal balátlövőként – 42 góllal és 34 gólpasszal búcsúzott a korosztályos világeseményektől. Látva a képességeit, hatalmas meglepetés, hogy a nyáron nem egy BL-résztvevő klubhoz, hanem az Elchébe igazolt Granollersből…

6. Faragó Lea

21 éves, balátlövő, magyar, Mol Esztergom

Elek Gábor felfedezettje a 2024–2025-ös idényben rúgta be az NB I kapuját: 26 meccsen 183 gólt szerzett, Ukrajna ellen pedig már a válogatottban is bemutatkozott – kétszer volt eredményes. Átlövéseit nagyon pontosan és szép technikával küldi kapura – ezt már a korosztályos tornákon is bizonyította. A 2024-es, ezüstérmet hozó U20-as világbajnokságon ő volt a mieink vezére a végjátékban, a torna álomcsapatába is bekerült. A mögöttünk hagyott évadban 114 góllal zárta az NB I-et, miközben az Európa-ligában sem jött zavarba: 67 góljával kulcsszerepe volt az Esztergom négyes döntőbe jutásában, nem mellesleg a 2. helyen végzett a góllövőlistán. A vele azonos korú, szintén 2005-ös születésű Csíkos Luca szintén hatalmas ígérete a magyar kézilabdának balátlövőposzton.

5. Era Baumann

19 éves, balszélső, svájci, Viborg HK

A mai napig élénken él bennünk a kép a 2025-ös világbajnokságról: a magyar válogatott elleni meccset megelőző bemelegítés közben milyen magabiztosan táncoltatta a labdát az ujjain. Ez persze apróság, de aki egy csoportdöntő előtt, 18 évesen ennyire laza tud lenni, mindenképpen nagy jövő állhat előtte. Pláne olyan sebességgel és technikai tudással, amilyen neki van! Tavaly nyáron a Viborg csapott le rá, első dán bajnoki idényében 48-szor volt eredményes. Ennél a számnál a 78 százalékos lövési hatékonyság sokkal előremutatóbb. A 2024-es Eb-t 12, a 2025-ös vb-t 20 góllal zárta az egyre veszélyesebb svájci válogatottban.

4. Lyndie Tchaptchet

21 éves, beálló, spanyol, Metz Handball

A szakértők még nővérénél, a jelenleg a Fradit erősítő Lysánál is tehetségesebb beállónak tartják. A listánkon korábban bemutatott Lilou Pintat mellett ő volt a másik, akit Emmanuel Mayonnade méltónak talált a Sarah Bouktit eligazolásával keletkező űr betöltésére. Az egy évvel ezelőtti világbajnokság volt az első nagy tornája a felnőttek között. A játékát figyelve kicsit az az érzésünk, mintha Bouktit és a másik francia csillag, Pauletta Foppa minden erőssége egyetlen kézilabdázóban összpontosulna.

3. Lylou Borg

21 éves, irányító, francia, Metz Handball

A 2024-es U20-as világbajnokság MVP-je kiszámíthatatlanul cselez, s ezt már a 2025–2026-os idényben a Metzben is megmutatta. Nem mindennapos bemutatkozás volt, amit tőle láthattunk, ő lett a BL-idény legjobb fiatal kézilabdázója. Léna Grandveau és Vámos Petra mellett is jelentős játékidőt vívott ki magának, 68 bajnoki és 28 BL-góllal hálálta meg a bizalmat. Ikertestvére, Enola a másik francia sztárcsapatban, a Brestben kapta meg a lehetőséget, aminek édesanyjuk, a 2003-ban világbajnok Myriam Borg-Korfanty nagyon örülhetett.

2. Mia Emmenegger

21 éves, jobbszélső, svájci, Team Esbjerg

A svájci tehetségek közül a pálya bal szélén Era Baumann, a jobb szélén Mia Emmenegger viheti sokra. A jobbszélső már a 2022-es Eb-n bemutatkozott a válogatottban, 3 meccsen 17 gólt lőtt. Még nem volt 18 sem, vagyis tényleg nagyon régóta szem előtt van. Először a norvég Vipers Kristiansand csapott le rá, majd a csődje után, 2025 januárjában a dán Esbjerg próbálta meg magához láncolni, sikerrel. A norvég Marit Rösberg-Torgersen személyében rutinos posztriválisa van a BL-győzelemre hajtó együttesben. Már a 250. góljához közelít a svájci válogatottban, amelynek mezében átlagban ötöt dob minden fellépésén.

1. Simon Petra

21 éves, irányító, magyar, FTC-Toyota Kovács

Lehet-e még bármi újat mondani a félelmet hírből sem ismerő Simon Petráról? A 2025–2026-os idényben egyértelműen ő volt az FTC legjobbja, a BL-ben 98, a magyar bajnokságban 145 gólt szerzett. Látványos és váratlan megmozdulásaival több összefoglalót is meg lehetett volna tölteni. Olyan formában van, hogy a zöld-fehérek nyári szerzeményei, Elizabeth Omoregie és Michala Möller sem képesek őt kiszorítani a kezdőcsapatból. Amikor valaki ilyen ihletett állapotban kézilabdázik, hiba is lenne nem a pályán tartani. Ha rajta múlik, decemberben női válogatottunk – a 2024-es Eb-hez hasonlóan – ismét a legjobb négyben zár majd, azonban ehhez a norvég, dán, román ágon több bravúrt is be kellene mutatni!

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 10-i lapszámában jelent meg.)