Darabokra hullik Max Verstappen csapata

DIETRICH MATESCHITZ

A Red Bull energiaitalból dollármilliárdos üzletet megvalósító osztrák vállalkozó 2004 végén vásárolta meg a Jaguar-istállót, és alapította meg saját istállóját. Eleinte sokan csak legyintettek rá, mert egyszerű ripacskodó marketingfogásnak tartották a szerepvállalást, ám hamarosan kiderült, hogy Mateschitz nagyon is komolyan gondolja az F1-es projektet. Zseniális húzással már 2006-ban elcsábította a McLarentől Adrian Newey-t, aki aztán néhány éven belül ütős technikai csapatot épített. Közben a tulajdonos végig világos irányt mutatott, ugyanakkor bármely témában meggyőzhető volt, ha látta mögötte a rációt és a siker lehetőségét. Ilyen volt többek között a 17 éves Max Verstappen mély vízbe dobása a B-csapat Toro Rossónál, aztán az azt követő idényben a Red Bull-os kinevezése is. Mateschitz két győztes ciklust is levezényelt, miközben tökéletesen kordában tartotta a vezetőség erős egyéniségeit. Épp ezért tartottak sokan 2022-es halálakor az egység megbomlásától, ami sajnos elkerülhetetlenül bekövetkezett: három és fél év alatt darabokra hullott a szupercsapat.

HELMUT MARKO

Verstappen legfontosabb szövetségese volt egy évtizeden át, hiszen az ő fejéből pattant ki a tinédzser 2015-os F1-es kinevezésének ötlete, és ő verte ezt keresztül a vonakodó vezetőtársakon. A korábbi versenyző a kezdet kezdetétől Mateschitz jobbkezeként igazgatta a Red Bull Racinget és a fiatalpilóta-progamot, az évek során pedig kapcsolatuk egyre csak erősödött. Bár a „kirakatban” sokszor a csapatfőnök Christian Horner állt, a stratégiai fontosságú kérdésekben végig a Mateschitz, Marko osztrák duó döntött. Ők léptették elő Verstappent 2016-ban a Red Bull első csapatához, nem csoda, hogy a tini sokkoló futamgyőzelme után a konstruktőrnek járó trófeát Marko vette át a dobogón. A veterán sportvezető nyers őszintesége és józan gondolkodása számos kritikus helyzetben kulcsfontosságú volt – nem csoda, hogy a sikerek egyik receptjeként végig a hatékony csapatvezetést emlegették. Mateschitz halála után Marko már nem élvezte ugyanazt az autonómiát, és bár a Hornerrel folytatott hatalmi harcot két és fél év alatt megnyerte, a cég és az istálló új irányítóival nem találta a közös nevezőt, így 2025 végén távozott.

CHRISTIAN HORNER

Noha Mateschitz és Marko 2004 végén megadta az esélyt a folytatásra a Jaguar-istálló ügyvezető igazgatójának, David Pitchforthnek és a csapatfőnöknek, Tony Purnellnek a folytatásra, a két brit vezető addig-addig okoskodott a feletteseknek, mígnem hirtelen a partvonalon kívül találta magát. Ekkor jött a képbe a mindössze 31 éves Christian Horner, akit Marko az F3000-ből ismert meg, és alkalmasnak találta a feladatra. Az Arden-istállót irányítva bizonyította rátermettségét, és elődei hibájából tanulva nem lépte át hatáskörét, csak azt tette, amihez a legjobban értett: a csapat mindennapos ügyeit intézte a gyárban és a pályán. Motivációja és munkabírása hosszú ideig példaértékű volt, sokáig elfogadva, hogy stratégiai kérdésekben Mateschitz és Marko, technikai fronton pedig Adrian Newey élvez autonómiát. Ez változott meg az alapító halálakor, amikor Horner a teljhatalmat magához ragadva rúgta fel az addigi csapatkultúrát. Noha eleinte Verstappen jól együtt tudott dolgozni vele, az utolsó években megromlott a viszonyuk. A csapatfőnök körül 2025 közepén fogyott el a levegő, így húsz év után távoznia kellett.

Adrian Newey

ADRIAN NEWEY

A Williams és a McLaren technikai igazgatójaként futószalagon tervezte a győztes konstrukciókat, ezért is szólt hatalmasat, amikor a Red Bull megszerezte 2006-ra. Nagy fába vágta a fejszéjét, mert a teljes infrastruktúrát és a stábot ki kellett építenie, de erőfeszítéseit új állomáshelyén is siker koronázta. Fantasztikus autói előbb 2010-től Sebastian Vettelt, majd 2021-től Verstappent segítették hozzá világbajnoki címekhez, vagyis elévülhetetlen érdemei vannak a holland sztár kiugró eredményeiben. Innovatív gondolkodásmódját hatvanéves kora felett is megőrizte, ezért a mai napig az egyik legjobb F1-es tervezőmérnöknek számít. A Red Bulltól szeretett volna visszavonulni, de a Mateschitz halála utáni méltatlan hatalmi harcok őt is elsodorták: korábbi barátjával, Hornerrel megromlott a viszonya, így 2024 tavaszán távozott. A sors iróniája, hogy egy évvel később a csapatfőnököt is menesztették, vagyis utólag nézve érdemes lett volna „kitartania”, mindenesetre Verstappen ezzel őt is elvesztette.

JONATHAN WHEATLEY

Az 1990-es évek elején kezdte pályafutását a Benetton junior beosztású szerelőjeként, onnan lépkedett előre a ranglétrán. A Red Bullhoz 2006-ban már csapatmenedzserként érkezett, majd a sportigazgatói posztot töltötte be. Felelősségi körébe tartozott a villámgyors kerékcserék levezénylése, valamint a sportszabályzat tökéletes ismerete, amit kritikus helyzetekben másodpercek alatt kell alkalmazni. Mára szinte ikonikussá vált a YouTube-on az a videó, amelyben csapatrádiós bejátszásokkal mutatják be, hogyan irányította azt a roppant bonyolult folyamatot, aminek kiindulási pontja Verstappen kicsúszása volt a 2020-as Magyar Nagydíj rajtrácsra vezető körén. Wheatley az elképesztően ritka szituációban is ura volt a helyzetnek, és tökéletesen tudta, ilyen esetben mit írnak elő a szabályok alkatrészcsere és időkorlát tekintetében. A boxutcafalon mindig nyugodtan és határozottan adta ki a hatáskörébe tartozó feladatokat – ezért is jelentett nagy érvágást a távozása 2024 végén, amikor elfogadta a Sauber csapatfőnöki munkaajánlatát.

ROB MARSHALL

A brit mérnök kulcsszerepet játszott a Renault bajnoki címeiben, de új kihívásokat keresve Adrian Newey-val egy időben, 2006-ban csatlakozott a Red Bullhoz főtervezőként. Nagyon hamar egy hullámhosszra kerültek, és tökéletesen kiegészítették egymás munkáját. Míg a technikai igazgató szabta meg a fő irányvonalakat és jelölte ki a konstrukciók alkotásának filozófiáját, Marshall volt, aki közvetlen mérnöki csapatával formába öntötte – hozzátéve saját ötleteit. Szakértelméről sokat elárul, hogy Newey mindig nagyon elismerően nyilatkozott róla, nem csoda, hogy több csapat radarjára is rákerült. Noha élvezte a Red Bullnál a munkát, egy idő után változásra vágyott, és 2023-ban elfogadta a McLaren hívását, amelynél a következő idényben állt munkába. Távozása Verstappen szempontjából is érzékeny veszteség volt.

GIANPIERO LAMBIASE

A pilóták sokszor mondják, hogy csapaton belül a versenymérnökkel a legfontosabb bizalmi viszonyt kialakítani, akivel optimális estben annyira egy hullámhosszra kerülnek, hogy a csapatrádión félszavakból is megértik egymást. Manapság a kiemelkedő teljesítmény eléréséhez elengedhetetlen, hogy a pilóta hatékonyan összecsiszolódjon versenymérnökével – nem véletlen, hogy például Lewis Hamilton a Ferrarinál egyetlen év után lecserélte a sajátját. Verstappen ennél szerencsésebb volt, mert amikor 2016-ban 18 évesen megérkezett a Red Bullhoz, hamar megtalálta a közös hangot a mellé kiosztott olasz származású brit Gianpiero Lambiaséval. Az évek során egészen szórakoztató, olykor parázs hangvételű beszélgetéseket hallhattunk közöttük a csapatrádión – a Red Bull szerint kapcsolatuk olyan volt, mint egy öreg házaspáré. Verstappen többször elmondta, aligha tudná elképzelni a munkát másvalakivel, ám mégis hozzá kell szoknia a gondolathoz, a McLaren ugyanis Lambiasét is elcsábította. Az első hírek szerint 2028-tól csatlakozik új csapatához, de a wokingiak bíznak benne, hogy hamarabb is összejöhet a váltás.

…ÉS A TÖBBIEK

Az elmúlt években a csapat más fontos fogaskerekei is kiestek a Red Bull gépezetéből: Dan Fallows az aerodinamikai részleg éléről távozott 2023-ban, Verstappen főszerelője, Lee Stevenson 2024-ben csapatmenedzserként csatlakozott a Sauber/Audihoz, a stratégiai igazgató Will Courtenay idén már a McLaren sportigazgatójaként dolgozik, a főtervező Craig Skinner is 2026-ban búcsúzott, és további lehetséges távozókról is pletykálnak. A bajnoki sikercsapatból mára kis túlzással csak a bikás logó maradt Verstappennek…

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 18-i lapszámában jelent meg.)