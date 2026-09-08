LA28: fél távhoz érve minden kvótát megszereznének kajak-kenusaink

Bizakodóan várhatják kajak-kenusaink az olimpiai ciklus második felét, ugyanis versenyzőink jelen állás szerint minden szakágban az összes Los Angeles-i kvótát meg tudnák szerezni – közölte kedden hivatalos honlapján a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ). A cikk megjegyzi: az olimpiai részvétel szempontjából fontos idei versenyek közül már lezajlott három világkupa, az Európa-bajnokság és a poznani világbajnokság is, de a kvalifikációs sorozat 2027-ben is folytatódik, így a sorrend még jelentősen változhat.

Férfi K–4-ben a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor alkotta négyes a poznani világbajnokságon csak az ötödik helyen zárt, de a világkupákon és az Európa-bajnokságon elért eredményeinek köszönhetően 5085 ponttal vezeti a rangsort, 195 ponttal megelőzve Németországot, azaz biztos pontnak számít.

Férfi K–2-ben Kurucz Levente és Fodor Bence hasonlóan szép eredményeket ért el, mint a négyes. A rangsorban Magyarország a 6. pozíciót foglalja el elsősorban azért, mert Montrealban csak négyesben indultak a versenyzők. Tóth Dávid szövetségi kapitány a kvótaszerzés szempontjából a négyesre és az egyesre koncentrál, ezekből a számokból szeretné biztosítani a felhasználható öt kvótát.

Férfi K–1-ben Kopasz Bálint idei ezres szereplése révén Magyarország 4870 ponttal a 3. helyen áll a rangsorban, ehhez Hidvégi Zalán tett még hozzá azzal, hogy a montreali világkupán megnyerte a K–1 500 méter B-döntőjét. A rangsort Fernando Pimenta révén Portugália vezeti, Magyarország mindössze 90 ponttal marad el a második helyezett Dániától.

Az elmúlt évek során jól láthatóan óriási fejlődésen ment keresztül a férfi kenu Magyarországon – írja a kajakkenusport.hu. Ezt bizonyítja Fejes Dániel világbajnoki címe C–1 1000 méteren, de a szintén világbajnoki címvédő Adolf Balázs C–1 5000 méteres remeklése is nagyon fontos pontokat hozott a kvalifikációs ranglistára, amelyen Magyarország jelenleg a 3. helyen áll.

Férfi C–2-ben 4710 ponttal Magyarország a második, mindössze 90 ponttal lemaradva Spanyolországtól. A szezon elején Fejes Dániel és Hajdu Jonatán termelte a pontokat, Kollár Kristóf és Juhász István pedig a montreali világkupa megnyerésével, majd a poznani világbajnokság bronzérmével erősítette tovább helyünket a ranglistán.

A női kenusoknál C–1-ben a 2. helyen áll Magyarország, köszönhetően Csorba Zsófiának és Kiss Ágnesnek. Kiss párosban is kiemelkedően teljesített: egy arany, egy ezüst, egy bronz, valamint egy negyedik és hetedik hely lett a mérlegük, amivel Magyarország harmadik a rangsorban.

A hölgyeknél K–1-ben Csikós Zsóka és Kőhalmi Emese termelte a pontokat. Csikós K–1 1000 méteren a világbajnokság mellett megnyerte a szegedi világkupát, Montrealban pedig második lett, míg Kőhalmi a brandenburgi világkupán K–1 5000 méteren második, az Európa-bajnokságon K–1 1000 méteren aranyérmet szerzett.

Női K–4-ben Magyarország a poznani világbajnokságot követően a hatodik helyre csúszott vissza a rangsorban, a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású kvartett a három világkupán egyaránt a negyedik helyen zárt, a montemori Európa-bajnokságon 5., a világbajnokságról 11. lett, de így is kvótát érő helyen áll.

Női K–2-ben Magyarország jelenleg a ranglista 17. helyezettje: a világbajnokság másfélszeres szorzója miatt Hoffer Bianka és Tölgyesi Flóra 15. helye érte a legtöbb pontot, helyezésben pedig Csikós Zsóka és Ujfalvi Laura Európa-bajnoki hatodik helye lett a legjobb.