Nemzeti Sportrádió

A vihar elmosta a rövid körös döntőket a maratoni kajak-kenu vb-n

2026.10.23. 09:40
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Fotó: Facebook⁄MKKSZ
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MKKSZ Bauer Gyula Gualeguaychú maratoni kajak-kenu vb
A villámlásokkal tarkított viharos időjárás miatt félbeszakadt az argentínai Gualeguaychúban a maratoni kajak-kenu világbajnokság csütörtöki nyitó napja. A rövid körös számok elhalasztott döntőit pénteken (ma) pótolják.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a 3.4 kilométeres rövid körös táv előfutamait minden magyar sikerrel vette. A női felnőtt előfutamok során jött az első versenymegszakítás, de ekkor még szűk egy óra elteltével folytatódhatott a program a korosztályos versenyekkel.

Később, a döntők előtt aztán ismét megérkezett a villámlásokkal kísért vihar, s a szervezők több mint egy óra várakozás után úgy döntöttek, nem folytatódik a verseny.

„A délután folyamán újra elkezdett esni az eső, amelyet néhány villám is kísért. Érthető volt, hogy ekkor ismét leállították a versenyt. Ezt követően azonban úgy érzem, kicsit a káosz lett úrrá a szervezőknél – mondta a helyszínről Bauer Gyula vezetőedző. – Tologatták jobbra-balra a folytatást, közben villámlás már nem is volt, csak az eső esett. Először úgy tűnt, hogy itteni idő szerint négy óra után valamikor folytatjuk, de nem így történt. Majd azt mondták, hogy 17.30-kor, ehelyett nem sokkal előtte bejelentették, hogy ma már nem lesz verseny. Szerintem és a versenyzők szerint is lehetett volna folytatni.”

Hozzátette: bizonytalan a folytatás miatt, mert nem tudja, a hat elhalasztott számot hogyan lehet beilleszteni megfelelő módon a hátralévő három napba úgy, hogy sokaknak lesz még más versenyszáma is.

„Emellett bérelt hajókkal versenyzünk, amelyeket cserélgetni is kell. Ezt eddig egész jól kezeltük, de ha lesz egy módosított program, nem tudom, hogyan fogjuk jól megoldani” – fogalmazott.

A szervezők végül úgy döntöttek, az elmaradt döntőket pénteken, magyar idő szerint 13.30-tól pótolják. A szokásokhoz híven ezúttal is három – ifjúsági, U23 és felnőtt – korosztályban zajlanak a küzdelmek a vb-n, amely vasárnapig tart.

 

MKKSZ Bauer Gyula Gualeguaychú maratoni kajak-kenu vb
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