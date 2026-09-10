Fejes Dániel: Nem szállok el, és pluszterhet sem tennék magamra

– Augusztus harmincadikán ért véget a poznani világbajnokság, néhány nappal később már a szolnoki ob-n bizonyított, amely szombaton ért véget. Azóta valamennyire ki tudta pihenni magát?

– Most kicsit sűrűek a napok, az eddigiekhez képest többen keresnek, arról nem is beszélve, hogy az esküvőszervezés hajrájában vagyunk: jövő szombaton házasodunk össze a párommal Gyulán – felelte a Nemzeti Sport kérdésére Fejes Dániel.

– Meglehetősen furcsa idényt tudhat maga mögött: a júniusi Eb-n még párosban indult Hajdu Jonatánnal, bronzérmesek lettek, a szövetségi kapitány, ifjabb Foltán László a poznani vébé előtt döntött úgy, kettesben Kollár Kristófot és Juhász Istvánt indítja, míg ön az olimpiai számok közül ezer egyesben szerepelhet.

– Tavaly ősszel már szólt a kapitány, hogy a világversenyeken senki sem indulhat két olimpiai számban, de mi kitartottunk Hajdu Jonatánnal, erőltettem a két számot, mert ha az olimpiára kijutunk, ott is ez lesz a feladat. Az áprilisi válogató előtt éreztem, jó formában vagyok, ötszáz és ezer egyesben, valamint párosban is nyerni akartam, utóbbit leszámítva ez sikerült. A szegedi világkupaverseny is válogatónak számított, elindultam mindkét olimpiai számban, kibírtam, jól is ment, ezer egyesben negyedik lettem, párosban hetedikként zártunk, ezúttal Kollár Kristófékat megelőzve. De itt még nem dőlt el semmi, jött a brandenburgi világkupa, amely nekünk ment jobban, úgy gondoltuk, ezzel eldőlt minden, így a párosra készültünk tovább.

– Bronzérmet szereztek a portugáliai Európa-bajnokságon, ami nagy fegyvertény. A vébéfelkészülés ideje alatt, júliusban rendezték meg a montreali világkupaversenyt, amelyen a Kollár, Juhász kettős aranyérmet szerzett, önök harmadikok lettek. A szövetségi kapitány ezt követően döntött úgy, hogy a paksi kettősé a párosszám a vébén.

– Azt azért szeretném leszögezni, mi mindannyian tudtuk, hogy ha másképp dönt, és mi indulunk párosban, akkor az ezer egyes szinte lyukas versenyszám lett volna. Nem volt nehéz belátni, hogy ez lehet a legeredményesebb összetételű csapat. Kristófék láthatóan kijöttek a kisebb hullámvölgyből, amelybe kerültek, így két ugyanannyira erős páros közül választhatott a kapitány. A döntés mindenesetre eléggé elhúzódott, ami nehezítő körülmény volt, és szerintem a kommunikáción is csiszolnunk kell a jövőben, azt hiszem, ebből mindannyian tanultunk. A történetből Jonatán jött ki rosszul, de szerencsére a négyessel, tehát vele, Kristóffal és Istvánnal megvédtük világbajnoki címünket.

– Erre visszatérünk, de előbb beszéljünk az ezer egyes eseményeiről. Az előfutamban a második helyen végzett, majd a klasszisokkal teletűzdelt középfutamot megnyerte Poznanban. Ezt követően megfordult a fejében, hogy világbajnok is lehet?

– Próbáltam számolni ezzel a forgatókönyvvel is. Igyekeztem sokat gondolni arra, mennyire jó lenne világbajnokként kiszállni a stégen. Szóval szerettem volna elhitetni magammal, hogy esélyesként indulok a döntőben, készültem rá, hogy menet közben ne lepjen meg.

– Hát az a befutó! Szabad szemmel nem lehetett megállapítani, hogy Fejes Dániel, a cseh Martin Fuksa vagy az orosz Zahar Petrov ért be elsőként. Sőt, a célfotóról sem, hiszen holtversenyben diadalmaskodott Fuksával.

– A moldovai Sergei Tarnovschit szerettem volna megelőzni, aztán nagy hajrát indítani, amire tudtam, hogy képes vagyok. Láttam, hogy nagyon egyszerre haladtunk át a célvonalon, nem tudtam, ki nyert. A stégen még egy percet álltam, mire kiderült, hogy világbajnok vagyok, viszont azt csak az eredményhirdetésre menet tudtam meg, hogy nem Petrovval, hanem Fuksával nyertem holtversenyben. Szürreális volt az egész, hiába képzeltem el rengetegszer, hogy egyszer ez megtörténik, teljesen más volt átélni. Most már leülepedett, de azért még mindig furcsa kimondani vagy arra gondolni, hogy világbajnok vagyok ezer egyesben.

– Másnap jött az újabb siker: Hajdu Jonatánnal, Juhász Istvánnal és Kollár Kristóffal megvédték világbajnoki címüket négyesben.

– Amikor feleveztünk, mondtam a fiúknak, hogy basszus, eltelt egy év! Eszembe jutott, tavaly ugyan kimondtuk, hogy győzni szeretnénk, ám azt akkor még nem hittük el teljesen, hogy sikerülhet. Most viszont úgy álltunk oda, hogy ezt meg kell nyerni. Fantasztikus, hogy ismét sikerült, szép utat járt be a négyesünk, remélem, még versenyezhetünk így együtt.

– Fejes Dániel a kenu egyes ezer méter hatodik magyar világbajnoka, kétezertizenhárom után szerzett ismét vébén aranyérmet hazánknak ebben a számban. Egészen magas polcra helyezte magát. Miként tekint ennek fényében a jövőjére?

– Jövőre kicsit másképp kell versenyeznem, mint eddig, mert szeretném kihasználni az ezzel járó önbizalmat. Nem szállok el, és azt sem akarom, hogy pluszterhet jelentsen. Sok előnyöm származhat belőle, ezt mind szeretném kiaknázni, erre készülök.