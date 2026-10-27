Jövőre ismét lesz négyes válogató a kajakosoknál

Az MKKSZ honlapjának beszámolója szerint jövőre az ideinél kicsit később indul a szezon, de a május 19-22. között sorra kerülő hazai válogató után rögtön következik az egyetlen tavaszi vk Duisburgban. Az Európa-bajnokságnak számító isztambuli Európa Játékok versenyeit június 24-27. között rendezik, majd egy rövid pihenő és az azt követő nagyjából hathetes felkészülési időszak után jön az év fő versenye, a szegedi vb. Utóbbi viadalon a ranglistapontok másfélszeres szorzóval számítanak majd, az olimpiai kvalifikációs időszak mégsem a Maty-éren, hanem szeptemberben, két japán világkupával zárul.

Az új ötkarikás kvalifikációs rendszer bő másfél éves időszakának felénél jól állnak a magyarok, jelenleg mind a 16 megszerezhető kvótát begyűjtenék. Ugyanakkor jövőre is szükség lesz az ideihez hasonló eredményekre, sőt némely szakágban előrelépést is várnak a kapitányok – írja a kajakkenusport.hu, hozzátéve, hogy ebbe a körbe tartozik a női kajak szakág, amely ugyan a négyes- és az egyéni ranglistán is kvótaszerző helyen áll, a poznani vb-n viszont egyik csapathajója sem jutott be az A döntőbe.

„Nem túl kecsegtető a helyzet, ezt el kell ismerni, hiába lennének meg jelenleg a kvótáink. A négyesek ranglistáján a hatodik helyen állunk, tizenegyen kapnak kvótát, de ebben legalább négy kontinensnek képviseltetnie kell magát. Nincs mese, előrébb kell lépnünk, erősítenünk kell a pozíciónkat” – fogalmazott Tóth Dávid, hozzátéve, hogy női kajakban megvannak azok a versenyzők, akikből eredményes párost és négyest lehet kialakítani, de még meg kell találni azokat összeállításokat, amelyek a leghatékonyabban tudnak együttműködni.

A szolnoki válogató programjába mind a nőknél, mind a férfiaknál bekerül a K-4 500 méter, vagyis újra lesz négyes válogató.

„A négyes válogatóval az edzők lehetőséget kapnak a négyesek kialakítására. Ennek köszönhetően a versenyzőkkel korábban elkezdik a csapathajós próbákat, amiket egyébként megkezdtek már most ősszel is néhányan. Ettől függetlenül nem elég csak a négyes válogatót megnyerni, egyesben és párosban is meg kell felelni a felkészülési programban szereplő kritériumoknak. Ha ez valamelyik versenyző esetében nem valósul meg, vagy később, a világversenyek során nem sikerül elérni a kitűzött eredménycélokat, akár személycserére vagy újabb válogatóra is sor kerülhet” – fejtette ki a szövetségi kapitány.

A férfi szakágban véleménye szerint valamivel nyugodtabb helyzetből várhatják a folytatást, hiszen a négyes ranglistán az első, egyesben pedig a harmadik helyen állnak. Egyesben a válogatón a nőknél és a férfiaknál is visszatér a programba az 5000 méteres szám.

A kvóták szempontjából kenuban is kedvező helyzetből várhatják a következő évet a magyarok, miután idén – különösen a férfi szakágban – sikerült kimagasló, rég nem látott eredményeket elérni, amelyeket Fejes Dániel C-1 1000 méteres világbajnoki győzelme koronázott meg. Ifj. Foltán László szövetségi kapitány is egyetért abban, hogy az idei évre lehet alapozni, ugyanakkor véleménye szerint még több munkát kell a versenyzőknek belefektetni a felkészülésbe, mert az ellenfelek is jobban fognak számolni a magyarokkal.

A válogatási elv szerint, amennyiben az MTK versenyzője, Fejes Dániel a májusi válogatón nyerni tud ezer egyesben, biztos indulási jogot szerez az Európa Játékokra és a világbajnokságra is.

„Ez régen is így volt, amikor olimpiai számos világbajnokaink voltak. Figyelembe kell vennünk, hogy Dani mit tett le az asztalra és segítenünk kell abban, hogy jövőre hazai pályán védhesse meg a címét. Mutassa meg az év elején, hogy ő érdemli meg ezt a számot. Ha ezt megteszi, akkor felesleges utána újabb és újabb próbatétel elé állítani, foglalkozzon csak azzal, hogy a világ előtt tudjon maradni” – fogalmazott ifj. Foltán László, aki a női szakággal kapcsolatban úgy véli, továbbra is az élmezőnyhöz tartozik Magyarország, de bőven lát még fejlődési lehetőséget a csapatban.

Hangsúlyozta: a megszerzett pontok mellett 2026-hoz hasonlóan 2027-ben is fontos lesz, hogy minél több pontot sikerüljön rabolni más nemzetektől, ezért minden versenyen a lehető legerősebb válogatottal kell rajthoz állni. Általánosságban a válogatási elvek szerint a válogató mellett a duisburgi vk eredményei is beleszámítanak az Európa Játékokon, illetve a világbajnokságon induló csapat összeállításába. Sőt, amely számokban ifj. Foltán László indokoltnak tartja, úgy az Európa Játékok előtt egy második válogatót is kiírhat.

„Erre az eshetőségre a két fő verseny előtt, június 17-19. közé jelöltem ki egy esetleges második válogató időpontját” – mondta.