Nemzeti Sportrádió

Kurucz Levente: Az élsportban nincs garancia a befektetett munka megtérülésére

2026.10.08. 09:37
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Kurucz Levente (elöl) motiváltan várja a 2027-es szezont (Fotó: Kovács Péter)
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Magyar Kajak-kenu Szövetség Kurucz Levente podcast kajak
Szinte tökéletes évet zárt Kurucz Levente, aki két olimpiai számban is kulcsszerepet töltött be a magyar válogatottban. A remek szezon ugyan nem egészen úgy zárult számára a világbajnokságon, ahogyan eltervezte, ez azonban csak még nagyobb motivációt ad neki a 2027-es idényre az olimpiai kvalifikációs versenyeken. A kajakos a Magyar Kajak-Kenu Szövetség podcastjében beszélt.

 

 

Magyar Kajak-kenu Szövetség Kurucz Levente podcast kajak
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