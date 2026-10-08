Kurucz Levente: Az élsportban nincs garancia a befektetett munka megtérülésére

Szinte tökéletes évet zárt Kurucz Levente, aki két olimpiai számban is kulcsszerepet töltött be a magyar válogatottban. A remek szezon ugyan nem egészen úgy zárult számára a világbajnokságon, ahogyan eltervezte, ez azonban csak még nagyobb motivációt ad neki a 2027-es idényre az olimpiai kvalifikációs versenyeken. A kajakos a Magyar Kajak-Kenu Szövetség podcastjében beszélt.
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