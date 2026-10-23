Nemzeti Sportrádió

Csikós Zsóka: Szívesen félreteszem az ezer egyest egy csapathajóért

T. Z.T. Z.
2026.10.23. 13:08
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Csikós Zsóka
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Magyar Kajak-kenu Szövetség kajak-kenu podcast Csikós Zsóka
A múlt év után az idén is világbajnoki címet szerzett Csikós Zsóka K–1 1000 méteren. A sikerek ellenére azonban nem alakult minden úgy a szezonban, ahogyan szerette volna, hiszen egyesben sorra jöttek az eredmények, párosban viszont a vb-válogató nem úgy alakult, ahogy tervezte. A világ- és Európa-bajnok kajakos az idényt követően beszélt a jövőről, a négyesbe ülés lehetőségéről, a női kajak szakág jelenlegi helyzetéről, valamint edzőváltásáról is.

A Csónakház legújabb podcastadását itt tekintheti meg:

 

Magyar Kajak-kenu Szövetség kajak-kenu podcast Csikós Zsóka
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