Botrány a szerb pólóban: tizenegy Európa-bajnok mondta le a válogatottságot, a kapitány sem marad

2026.05.08. 13:35
Fotó: Kovács Péter
Szlobodan Szoro szerbia szerb vízilabda-válogatott
Az Európa-bajnok szerb vízilabda-válogatott tizenöt fős keretéből tizenegyen nem hajlandóak elfogadni a továbbiakban a válogatott meghívót, amíg Szlobodan Szoro irányítja a szomszédos ország szövetségét – közölték nyílt levélben a „lázadók”.

Áll a bál a szerb vízilabda-válogatottnál: tizenegy játékos nyílt levélben jelentette be, hogy addig nem szerepel a nemzeti csapatban, amíg a Szerb Vízilabda-szövetség élén Szlobodan Szoro áll adta hírül a total-waterpolo.com

A közleményt azután adták ki, hogy néhány nappal Szoro megválasztását követően lemondott Uros Sztevanovics szövetségi kapitány. Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő csapatból Nikola Jaksics, Dusan Mandics, Sztrahinja Rasovics, Szava Randjelovics, Djordje Lazics, Nemanja Vico, Nikola Dedovics, Viktor Rasovics, Petar Jaksics, Radoszlav Filipovics és Radomir Drasovics mondta le a válogatottságot.

A játékosok szerint az új elnök több alkalommal is megpróbálta kisebbíteni az elmúlt évek eredményeit, miközben korábban több válogatott játékost is sportszerűtlen lépések értek a VK Novi Beogradnál – edzésmegvonás, klubból való kizárás vagy a válogatott szereplés akadályozása formájában.

A vízilabdázók közölték: úgy érzik, a legeredményesebb szerb válogatott csapat olyan szövetségi vezetést érdemel, amely védi és megbecsüli az elmúlt évek sikereit, valamint támogatja a további eredményeket.

A játékosok hangsúlyozták, hogy nehéz döntést hoztak, mert a válogatottban szerepelni számukra mindig a legnagyobb megtiszteltetést jelentette, ugyanakkor szerintük fel kell emelniük a hangjukat azok ellen, akik személyes érdekek miatt veszélyeztetik a szerb vízilabda jövőjét.

 

 

