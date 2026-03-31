Ifj. Foltán László: Tavaly sokat fejlődtünk, egy csapat, egy család vagyunk

Kiemelkedő jelentőségű a hamarosan kezdődő 2026-os kajak-kenu szezon, az új kvalifikációs rendszer miatt már idén megkezdődik a küzdelem az Los Angeles-i kvótákért.

Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke beszédében úgy fogalmazott: „Amikor versenyző voltam, mindig vártam a tavaszt. Nem szerettem a téli edzésformákat, mert az az igazán csábító, amikor az ember kimehet végre a vízre. Amikor az ember vezető, mire vár a tavasz eljövetelével? Arra, hogy kezdődjön el az első verseny, és lássuk, hogy mennek a sportolók. Az első nagy vizsga az áprilisi válogató lesz, már nagyon várom.”

A megváltozott kvalifikációs rendszerrel kapcsolatban azt mondta: „Érdekes két évnek vágunk neki, olyan helyzetbe kerültünk, ami nekünk is ismeretlen, versenyről versenyre pontokat kell gyűjteni és egységeket kipróbálni. A magyar kajak-kenu az elmúlt több mint nyolc évtizedben mindig minden új kihívásnak megfelelt, nem gondolom, hogy ez ezúttal megváltozik.”

A felnőtt szövetségi kapitányok beszámolnak az elmúlt időszakban lezajlott meleg égövi edzőtáborok tapasztalatairól. A kajakosok vezetője, Tóth Dávid kifejtette, a tavalyi év tökéletes volt arra, hogy felmérjék, a versenyzők miként teljesítenek az egyválogatós rendszerben, valamint hogyan tudják a legjobbjukat nyújtani az azt követő két világkupán, majd a vébén és az Eb-n: „Idén még nehezebb feladatunk lesz, mert kettő helyett három világkupaverseny áll előttünk, az egyiket ráadásul Montrealban rendezik. A tavalyi szezont követő első közös edzőtáborunkat tavaly ősszel rendeztük Sevillában, már ott is tesztelhettünk csapathajókat. Idén három hetet töltöttünk Dél-Afrikában, nem sokkal később visszamentünk Sevillába, újabb három hétre. Az áprilisi válogatón nagyon erős, színvonalas verseny várható. Tavaly a férfiak remekül teljesítettek a vébén, a nőknek picit még fel kell zárkóznia, ezen dolgozunk, bízom a szép eredményekben.”

Ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya kifejtette, 2025-ben sokkal jobb eredményeket értek el, mint ahogyan azt ő előzetesen várta: „Ha ezeket idén meg tudjuk tartani, vagy esetleg előrébb lépni, akkor nagyon elégedett leszek. Februárban a 2028-as Los Angeles-i olimpia kajak-kenu versenyeinek otthont adó Long Beach-i Marine Stadiontól mintegy százhúsz mérföldre fekvő Chula Vistában három és fél héten át teszteltük, hogyan hozhatjuk ki magunkból ott a legtöbbet. Két héttel később elmentünk Törökországba, ott mérhettük fel a versenyzőinket. Tavaly sokat fejlődtünk, egy csapat, egy család vagyunk, emiatt megyünk előre, és haladnunk is kell előre. Nagyon várom, hogy újabb sikereket érhessünk el idén együtt.”

Az eseményen bemutatták a szövetség új mobilitási partnerét, a Hovány Csoportot is, ezzel kapcsolatban Klein Márk, a Hovány Csoport Volvo márkaigazgatója osztotta meg gondolatait. A két szervezet együttműködésének keretein belül az MKKSZ összesen 12 darab gépjárművel gazdagodott, amelyek közül négyet válogatott versenyzők vehettek át kedden, személy szerint az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint és Tótka Sándor, az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok Nádas Bence, valamint a kétszeres olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok Varga Ádám.