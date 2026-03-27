Végső búcsút vettek Füzesséry Gyula kajak-kenu mesteredzőtől

Mint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a beszámolójában írja, Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke a beszédében hangsúlyozta Füzesséry Gyula sportágra gyakorolt hatását. Kiemelte a szakember jelentőségét az 1954-es maconi világbajnokság csodálatos magyar szereplésében, valamint az Urányi János, Fábián László kajak kettes 1956-os olimpiai győzelmében, amelyek elindították a sportág sikertörténetét. Hozzátette, később a KSI szakosztályvezetőjeként is maradandót alkotott, az általa írt „tankönyvből” évtizedeken keresztül tanultak az edzők.

„Fantasztikus, amit a sportágnak adott, és azt hiszem, a hatása itt nem ért véget, tanításai ott maradnak továbbra is a kajak-kenu sport mindennapjaiban. Ezúton is köszönöm ezt neki, mi biztos, hogy ápolni fogjuk az emlékét. Van egy ősi kínai közmondás, mely szerint nem hal meg az, akinek kimondják a nevét. Biztos vagyok abban, hogy Gyula bácsi nevét még sokszor, sok helyen fogjuk emlegetni” – mondta Schmidt Gábor.

A KSI SE nevében Füzesséry Gyula egykori tanítványa, a szintén mesteredző Simon Miklós mondott beszédet, míg a család nevében az unoka, Lili búcsúzott.

A gyászolók között ott volt dr. Baráth Etele, az MKKSZ tiszteletbeli elnöke, Füleky András korábbi főtitkár, Vaskuti István, a Nemzet Sportolója, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Vajda Vilmos és Angyal Zoltán korábbi szövetségi kapitányok, valamint az 1954-es maconi hősök közül a világbajnok Nagy László is. Szintén lerótta kegyeletét Szakács Bálint, az MKKSZ jelenlegi főtitkára, Hadvina Gergely szakmai igazgató és Tóth Dávid felnőttkajak szövetségi kapitány is. A búcsúztató végén az elhunyt hamvait a Dunába szórták.