Végső búcsút vettek Füzesséry Gyula kajak-kenu mesteredzőtől

2026.03.27. 20:06
Füzesséry Gyula (1925–2026) (Fotó: Árvai Károly)
Az életének 101. évében elhunyt legendás mesteredzőtől, Füzesséry Gyulától péntek délután a Stopperen búcsúzott családja, barátai és a kajak-kenu sportág.

Mint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a beszámolójában írja, Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke a beszédében hangsúlyozta Füzesséry Gyula sportágra gyakorolt hatását. Kiemelte a szakember jelentőségét az 1954-es maconi világbajnokság csodálatos magyar szereplésében, valamint az Urányi János, Fábián László kajak kettes 1956-os olimpiai győzelmében, amelyek elindították a sportág sikertörténetét. Hozzátette, később a KSI szakosztályvezetőjeként is maradandót alkotott, az általa írt „tankönyvből” évtizedeken keresztül tanultak az edzők.

„Fantasztikus, amit a sportágnak adott, és azt hiszem, a hatása itt nem ért véget, tanításai ott maradnak továbbra is a kajak-kenu sport mindennapjaiban. Ezúton is köszönöm ezt neki, mi biztos, hogy ápolni fogjuk az emlékét. Van egy ősi kínai közmondás, mely szerint nem hal meg az, akinek kimondják a nevét. Biztos vagyok abban, hogy Gyula bácsi nevét még sokszor, sok helyen fogjuk emlegetni” – mondta Schmidt Gábor.

A KSI SE nevében Füzesséry Gyula egykori tanítványa, a szintén mesteredző Simon Miklós mondott beszédet, míg a család nevében az unoka, Lili búcsúzott.

A gyászolók között ott volt dr. Baráth Etele, az MKKSZ tiszteletbeli elnöke, Füleky András korábbi főtitkár, Vaskuti István, a Nemzet Sportolója, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Vajda Vilmos és Angyal Zoltán korábbi szövetségi kapitányok, valamint az 1954-es maconi hősök közül a világbajnok Nagy László is. Szintén lerótta kegyeletét Szakács Bálint, az MKKSZ jelenlegi főtitkára, Hadvina Gergely szakmai igazgató és Tóth Dávid felnőttkajak szövetségi kapitány is. A búcsúztató végén az elhunyt hamvait a Dunába szórták.

Gyász: 101. életévében elhunyt Füzesséry Gyula kajak-kenu mesteredző

A magyar kajak-kenu sport sikereinek egyik megalapozója, ahivatalosan a melbourne-i olimpia után lett a válogatott szövetségi kapitánya.

Füzesséry Gyula a magyar kajak-kenu sport évtizedek óta tartó sikerességének egyik letéteményese volt, akinek szaktudását világszerte elismerték. Ő volt a válogatott felkészítője a történelmi jelentőségű, 1954-es maconi világbajnokság idején, amely lényegében megalapozta a későbbi dicső eredményeket.

Szövetségi kapitányi megbízatása után a KSI frissen megalakult kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője lett. Alapjaiban reformálta meg a hazai utánpótlás-nevelést, edzéselméleti gondolatait könyvben is összefoglalta. Dolgozott Kubában, Dél-Koreában, Spanyolországban, Portugáliában, és mindenhol maradandót alkotott. Tavaly decemberben ünnepelte 100. születésnapját. Idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Életműdíj Trófea elismerésében részesült.

Sukorón rendezik meg augusztusban az egyetemi kajak-kenu világbajnokságot

Kajak-kenu
Tegnap, 16:00

Benedek Dalma: A közeg hiányzik, de a szenvedés nem

Kajak-kenu
2026.03.25. 15:30

Már alakulnak a kajak párosok a válogatóra, újra összeállhat a Nádas, Tótka duó

Kajak-kenu
2026.03.20. 09:46

Az orosz kajak-kenusok semlegesként indulhatnak a vb-n

Kajak-kenu
2026.03.11. 15:51

Sírtak, eveztek az 1956-os olimpián

Népsport
2026.03.10. 10:46

Gyász: 101. életévében elhunyt Füzesséry Gyula kajak-kenu mesteredző

Kajak-kenu
2026.03.09. 14:35

Az olimpiai edzőközpontot tesztelték a kenusok

Kajak-kenu
2026.03.04. 18:50

Dél-Afrikában hangoltak a tavaszra kajakozóink

Kajak-kenu
2026.02.28. 12:44
Ezek is érdekelhetik