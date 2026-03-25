Benedek Dalma: A közeg hiányzik, de a szenvedés nem

Benedek Dalma kitartását, alázatosságát és elszántságát ma is tanítani lehetne: hét világ- és tíz Európa-bajnoki címet szerzett, a 2006-os szegedi vb-n 500 egyesben aratott győzelme mellett 2009 és 2011 között mindhárom világbajnok négyesben benne ült. Miután a londoni olimpiára sem sikerült kijutnia, 2012 őszétől – férfje révén – szerb színekben folytatta pályafutását, s végül 2017-ben jelentette be visszavonulását.