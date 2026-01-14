Az öttusázó Guzi Blanka élvezi a hóban futást

Míg a magyar öttusasport LA10-es kerettagjai közül kilencen – Bőhm Csaba, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Tamás Botond, Bauer Blanka, Erdős Rita, Gulyás Michelle és Mészáros Emma – a következő olimpia városában, Los Angelesben edzőtáboroznak, a keret tizedik versenyzője, a tavaly az Év női öttusázójának megválasztott, 2024-ben olimpiai negyedik, csapatban világbajnok és Európa-bajnok Guzi Blanka itthon készül.

„Szakmai okokból nem tartottam a többiekkel, ugyanis edzőimmel egyeztetve arra jutottam, hogy hosszú lett volna a csaknem egy hónapos kiesés a megszokott munkából. A jövő szempontjából hasznosabb, ha itthon készülök” – magyarázta az MTI-nek a DVTK versenyzője, aki arról is beszélt, hogy a szokásos ritmusban fele-fele arányban Miskolcon és Budapesten készül. Az országba betörő szokatlan hideg és nagy hó meglepte ugyan, de nem akadályozza őt a munkában.

„Az időjárás eddig nem befolyásolta sem a vonatos, sem az autós közlekedésemet, a nagy hó pedig új ingereket hozott a futóedzéseimbe. Igyekszem a havas részeken futni, mert ez más technikát kíván, és a mélyizmokat is megdolgozza. Így tettem tegnap a Városligetben is, és nagyon élveztem!” – mesélte Guzi Blanka, aki minden évszakban a szabadtéri futóedzéseket kedveli, de az idén egy-egy alkalommal futópados edzést is beilleszt a programjába.