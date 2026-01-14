Az öttusázó Guzi Blanka élvezi a hóban futást

Míg a magyar öttusasport LA10-es kerettagjai közül kilencen – Bőhm Csaba, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Tamás Botond, Bauer Blanka, Erdős Rita, Gulyás Michelle és Mészáros Emma – a következő olimpia városában, Los Angelesben edzőtáboroznak, a keret tizedik versenyzője, a tavaly az Év női öttusázójának megválasztott, 2024-ben olimpiai negyedik, csapatban világbajnok és Európa-bajnok Guzi Blanka itthon készül.
„Szakmai okokból nem tartottam a többiekkel, ugyanis edzőimmel egyeztetve arra jutottam, hogy hosszú lett volna a csaknem egy hónapos kiesés a megszokott munkából. A jövő szempontjából hasznosabb, ha itthon készülök” – magyarázta az MTI-nek a DVTK versenyzője, aki arról is beszélt, hogy a szokásos ritmusban fele-fele arányban Miskolcon és Budapesten készül. Az országba betörő szokatlan hideg és nagy hó meglepte ugyan, de nem akadályozza őt a munkában.
„Az időjárás eddig nem befolyásolta sem a vonatos, sem az autós közlekedésemet, a nagy hó pedig új ingereket hozott a futóedzéseimbe. Igyekszem a havas részeken futni, mert ez más technikát kíván, és a mélyizmokat is megdolgozza. Így tettem tegnap a Városligetben is, és nagyon élveztem!” – mesélte Guzi Blanka, aki minden évszakban a szabadtéri futóedzéseket kedveli, de az idén egy-egy alkalommal futópados edzést is beilleszt a programjába.
Los Angelesben edzőtáborozik az öttusa-válogatott
Mivel az új öttusaidény a megszokottnál később, a március 10. és 14. közötti budapesti fedett pályás versennyel indul, február végén egy meleg égövi edzőtáborozást terveznek vezetőedzőjével, Kállai Ákossal.
„Szeretem a meleg övi táborokat, szükség van rájuk, mert kiszakítanak a télies viszonyok közül. Február végén ezért szervezünk egy barcelonai edzőtáborozást. Előtte pedig, hogy minél előbb visszazökkenjek a versenyzésbe is, tavalyhoz hasonlóan az idén is el szeretnék indulni egy kisebb lengyelországi viadalon” – mondta Guzi Blanka.
A hazai nemzetközi fedett pályás verseny után a világkupa-sorozat áprilisban kezdődik, Kairóban, májusban a bulgáriai Pazardzsikban folytatódik, majd júniusban kétszer Budapest lesz a házigazda: előbb 9. és 13. között a harmadik vk-állomást rendezik a magyar fővárosban, majd 26-tól 28-ig a vk-döntőt. Az Európa-bajnokság augusztus 3. és 9. között Isztambulban zajlik majd, az év fő versenye, a világbajnokság pedig – a nemzetközi szövetség honlapja szerint – a kínai Kujjangban augusztus 24-től 30-ig. Utóbbi esetében még nincs végleges megerősítés.