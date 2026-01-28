Nemzeti Sportrádió

Élsportolói díjakat adtak át Békéscsabán

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 16:54
null
Kovács Alexandra (Fotó: Kopp Békéscsabai Atlétikai Club)
Címkék
elismerés Év sportolója Mohácsi Árpád
Átadták a 2025-ben Békéscsaba Sportjáért elismerésben részesült sportolók díjait; újabb hárommal bővült a Halhatatlan Sportcsillagok klubja, emellett díjazták a tavalyi év legjobb sportolóit is szerdán a békési vármegyeszékhelyen.

A békéscsabai közgyűlés döntése értelmében Molcsányi Rita röplabdázó és Mihályi István testnevelő, gyógypedagógus, sportvezető részesült a Békéscsaba Sportjáért 2025 kitüntetésben.

A Békéscsaba Halhatatlan Sportcsillagjai klub 2017-ben jött létre, mostanáig 28 tagja volt. Most újabb három sportemberrel bővül a kör: Zsilinszki Tünde Európa-bajnok tornásszal, Göttler Vilmos lovas-díjugratóval; valamint Mohácsi Árpád kézilabdázóval. Utóbbi díj posztumusz, Mohácsi Árpád múlt év decemberében súlyos betegség következtében, 52 éves korában elhunyt.

Az Élsportolói Fogadáson díjazták az Év Békéscsabai Sportolóit. 2025-ben az Év békéscsabai sportolónője Kovács Alexandra atléta, gyalogló lett. Az Év legjobb férfi sportolója-díjat 2025-ben – csakúgy, mint tavaly – a Békéscsabai Atlétikai Club futója, Karsai Gábor érdemelte ki.

Az Év edzője a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület szakvezetője, Debreczeni Dezső lett, aki harmadik alkalommal érdemelte ki az elismerést. Az Év csapata elismerést a Békéscsabai Röplabda Sport Kft. felnőttcsapata érdemelte ki.

 

elismerés Év sportolója Mohácsi Árpád
Legfrissebb hírek

Izgalmasabb ünnep – Deák Zsigmond jegyzete

Egyéb egyéni
2026.01.14. 07:31

Kiss Péter Pál: Hálás vagyok, hogy hatodszor is én nyertem

Egyéb egyéni
2026.01.13. 15:27

Csikós Zsóka: Kezdek megbarátkozni a rivaldafénnyel

Kajak-kenu
2026.01.13. 13:52

Szatmári András: Felforgatott csapattal nyertünk

Egyéb egyéni
2026.01.13. 12:37

Márton Luana: Mindig az arany a cél

Egyéb egyéni
2026.01.13. 09:06

Nyéki Balázs: A csapat miatt jobban aggódtam

Vízilabda
2026.01.13. 07:14

Nemzeti Sport Gála: Kós Hubert lett az év férfi sportolója

Egyéb egyéni
2026.01.12. 21:42

A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán

Egyéb egyéni
2026.01.12. 19:44
Ezek is érdekelhetik