Élsportolói díjakat adtak át Békéscsabán

A békéscsabai közgyűlés döntése értelmében Molcsányi Rita röplabdázó és Mihályi István testnevelő, gyógypedagógus, sportvezető részesült a Békéscsaba Sportjáért 2025 kitüntetésben.

A Békéscsaba Halhatatlan Sportcsillagjai klub 2017-ben jött létre, mostanáig 28 tagja volt. Most újabb három sportemberrel bővül a kör: Zsilinszki Tünde Európa-bajnok tornásszal, Göttler Vilmos lovas-díjugratóval; valamint Mohácsi Árpád kézilabdázóval. Utóbbi díj posztumusz, Mohácsi Árpád múlt év decemberében súlyos betegség következtében, 52 éves korában elhunyt.

Az Élsportolói Fogadáson díjazták az Év Békéscsabai Sportolóit. 2025-ben az Év békéscsabai sportolónője Kovács Alexandra atléta, gyalogló lett. Az Év legjobb férfi sportolója-díjat 2025-ben – csakúgy, mint tavaly – a Békéscsabai Atlétikai Club futója, Karsai Gábor érdemelte ki.

Az Év edzője a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület szakvezetője, Debreczeni Dezső lett, aki harmadik alkalommal érdemelte ki az elismerést. Az Év csapata elismerést a Békéscsabai Röplabda Sport Kft. felnőttcsapata érdemelte ki.