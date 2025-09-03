Nagyszerű lenne, ha az aranyérem is összejönne mind a négy szakágban – kezdődik a győri maratoni vb!

A sátrak felállítva, a lelátó felhúzva, a kordonok a helyükön – versenyzőkkel, edzőkkel, érdeklődőkkel telt meg az Aranypart, amely tehát megtelt élettel, azaz minden készen áll a maratoni vb csütörtöki, hivatalos nyitó napjára.

Helyet foglaltam az impozáns környezetben, a Mosoni-Duna gyönyörű partján felállított fehér sátorban. A kollégák szép lassan csatlakoztak, majd sorban érkezett a világbajnokságon szereplő 50 magyar kiválóság, csordultig megtelt a sajtótájékoztatónak otthont adó mobilterem.

Múltidéző videóval indult az esemény – volt mit feleleveníteni, hiszen 1999-ben, 2007-ben és 2015-ben is a folyók városa adott otthon a maratoni világbajnokságnak, tehát immár negyedik alkalommal lehetnek itt a szakág legjobbjai.

Győr alpolgármestere, Kósa Roland személyesen is érintett volt a legutóbbi vb-n, amelyen szpíkerként tevékenykedett: „A mai napig, amikor emlegetem életem ezen szakaszát, az egyik legeuforikusabb emlékként hozom fel a 2015-ös világbajnokságot. Mindenki torkaszakadtából szurkolt a magyaroknak, és fantasztikus látni azt, amikor elér hozzájuk az energia, elkezd csökkenni a hátrány, majd előz, s győz a versenyzőnk. Erre az erőre egészen biztos, hogy most is szükség lesz.”

A céltorony is új köntöst kapva fogadta a vb résztvevőit. Ezzel kapcsolatban Kósa Roland azt mondta: „Az épület ikonikus, s azt jelzi, hogy a kajak-kenunak komoly támogatói vannak a városban, nagy társadalmi megbecsülést vált ki.”

A világbajnokság felvezetéseként hétfőn és kedden rendezték meg a masters-világbajnokságot, Weisz Róbert, az esemény szervezőbizottságának elnöke szerint: „A mastersszel mindig úgy vagyunk, hogy ha jól sikerült, akkor a folytatásban is minden jól alakul. Rengeteg versenyzővel beszéltem, örültek, hogy itt lehettek, szeretnének visszatérni. Központi, mégis természetközeli helyszínen vagyunk, azt hiszem, ez a világon is egyedülálló.”

Weisz Róbert kiemelte, a masters-világbajnokságon mintegy 400 sportoló vett részt, míg a következő négy napon 42 ország mintegy 480 versenyzője teszi próbára magát. Mindent összevetve 48 ország képviselte, képviseli magát Győrben, ami abszolút rekordnak számít a maratoni vb-k történetében.

A szervezők külön készültek a csapatbemutatóra is, videón tekinthettük meg, kik indulnak a felnőttek és az utánpótláskorúak között, valamint para szakágban. A felnőtt- és U23-as mezőnyben 22 sportolónkért szoríthatunk.

„A két válogató alapján azt mondhatjuk, erős és motivált csapat állt össze, amelynek nagy része az idei, portugáliai Európa-bajnokságon is indult – fogalmazott Bauer Gyula, a maratoni válogatott vezetőedzője. – Az előző héten közös edzőtábort tartottunk, ez nagyon hasznosnak bizonyult, gyakoroltuk a fordulókat, a ki- és beszállást, valamint a futószakaszokat. Biztos vagyok abban, hogy ez előnyünkre válik. Mind a négy szakág edzéseit figyeltem, fizikailag és mentálisan egyaránt topon vannak a kajak-kenusaink. Ha mindenki a tőle telhető legtöbbet nyújtja, és úgy teljesít, hogy annál nem képes többre, akkor a végén elégedettnek kell lennünk. Szeretnénk érmet, érmeket nyerni mind a négy szakágban, s az lenne különösen nagyszerű, ha az aranyérem is összejönne mindenhol.”

Négy olyan kiválóságunk is szerepel Győrben, aki az augusztus 24-én Milánóban véget ért gyorsasági vb-n is indult, az Olaszországban bronzérmes (C–1 1000 m) Adolf Balázs, az arany- (K–1 1000) és bronzérmes (K–1 500) Csikós Zsóka, az ugyancsak arany- (C–4 500) és bronzérmes (C–1 5000) Csorba Zsófia, valamint az ezüst- (K–1 500 m) és bronzérmes (K–1 5000) Varga Ádám egyaránt rövid körön bizonyíthat csütörtökön.

„A világbajnokság előtt beszéltem velük, és örömmel vállalták a győri részvételt – folytatta Bauer Gyula. – Múlt héten Csikós Zsókával személyesen is egyeztettem, itt volt, gyakorolt, jó formában van. A többieknek sem okoz gondot a maratoni vb, ifiként mindahányan indultak már ilyen versenyen.”

Kadler Viktor, az utánpótlás-válogatott szövetségi kapitánya kiemelte, a fiatalok négy arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet szereztek az idei Európa-bajnokságon, a szakvezető hasonlóan jó szereplést remél a világbajnokságon, erre szerinte minden esélyünk megvan, tekintve, hogy ezúttal erősebb csapatot indítunk.

A győri világbajnokság abból a szempontból is különleges, hogy most először rendeznek hivatalos para versenyeket. Hajdu Botond szövetségi kapitány üdvözölte a döntést: „Mi, magyarok szeretünk elsők lenni, szimbolikus, hogy az ICF úgy döntött, nálunk lehet először maratoni vébé para szakágban. Nagyobb résztvevői létszám van, mint az elmúlt években, de nem minden versenyszámban neveztek annyian, hogy hivatalos vébének lehessen tekinteni. Bízom abban, hogy ünnepelhetünk teljes értékű magyar világbajnokot!”