Ifj. Foltán László marad a kenuválogatott szövetségi kapitánya

Ifj. Foltán László 2020-tól 2024-ig az utánpótlás-kenuválogatott szövetségi kapitánya volt, majd tavaly Hüttner Csaba és Vajda Attila mellett ő is megpályázta a felnőttkenuszakág vezetéséért felelős pozíciót. Az MKKSZ elnöksége a 41 esztendős szakembert akkor 1+3 évre bízta meg a felnőtt- és az U23-as kenuválogatott vezetésével. A grémium szerdai ülésén, az éves beszámoló meghallgatását követően Hadvina Gergely szakmai igazgató javaslatát támogatva határozott úgy, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig ifj. Foltán László folytathatja a megkezdett munkát.

A vonatkozó napirendi pontban Hadvina Gergely elmondta, a 2021-es évet leszámítva legutóbb 11 éve fordult elő, hogy mindkét férfi kenus olimpiai számban sikerült érmet szerezni világbajnokságon. Kiemelte, hogy ifj. Foltán László az elmúlt hónapokban előremutató munkát végzett és egy olyan irányba indította el a szakágat, amelyet érdemes követni a következő három évben.

Javaslatát, mely szerint a következő három évben is ifj. Foltán László maradjon a felnőtt kenusok szövetségi kapitánya, az elnökség egyhangúan támogatta.

„Köszönöm szépen a bizalmat az elnökségnek és a sportágnak egyaránt. Én az elmúlt egy évben is úgy dolgoztam, hogy a versenyzők a négyéves ciklusát érintő fejlődését vettem alapul, függetlenül az én megbízásom idejétől. A következő három év sarkalatos pontja 2026 lesz, elsősorban az új kvalifikációs rendszer miatt. Ehhez persze jó lenne tudnunk végre az ICF végleges álláspontját, hiszen a következő esztendő már biztosan kvótaszerző év lesz. A felkészülési programot tekintve is a legfontosabb, hogy a lehető legjobb stratégiával forduljunk rá a következő két és fél évre, amivel leginkább tudjuk támogatni a versenyzőket és az edzőket” – fogalmazott ifj. Foltán László a szövetség honlapjának.