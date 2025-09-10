Nemzeti Sportrádió

Szombaton országszerte 40 vízitelep várja a kajak-kenu iránt érdeklődőket

2025.09.10. 14:04
Szeptember 13-án jön a kajak-kenu nyílt nap (Fotó: MKKSZ)
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) arról számolt be hivatalos honlapján, hogy szeptember 13-án rendezi meg a kajak-kenu nyílt napot, amelynek keretében országszerte 40 vízitelep várja a vízisportok iránt érdeklődőket. A nap mottója: „Ragadj lapátot!”

A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a családokat és a fiatalokat Magyarország elmúlt 25 évének legsikeresebb olimpiai sportágához – írja a kajakkenusport.hu. Az akcióban résztvevő tagszervezek igyekeznek játékos, közvetlen formában bemutatni a vízitelepük mindennapjait és működését.

Szombaton az ország minden pontján, összesen 40 egyesület készül változatos programokkal a sportágválasztás előtt álló fiataloknak, akik betekintést nyerhetnek a sportágba, kipróbálhatják a kajakozást, a kenuzást, vagy akár a SUP-ot, emellett megismerkedhetnek az edzőkkel, a sportlétesítményekkel, illetve különféle közösségi, játékos feladatokban is részt vehetnek.

„A vízisportoknak komoly hagyománya van hazánkban, de a magyar kajak-kenu sport egyébként is fantasztikus szezonon van túl, hiszen az összes kiemelt nemzetközi verseny éremtáblázatát megnyertük. Azt gondolom, az eredményeink is alátámasztják, hogy nálunk jó kezekben vannak a gyerekek és ezt értem azokra is, akik mondjuk nem olimpiai bajnokok szeretnének lenni, hanem csak hobbiszinten szeretnének sportolni. Szövetségünk jelenleg több mint négyezer versenyengedéllyel rendelkező sportolót tart nyilván, és a nyílt nap célja egyébként is az, hogy a fiatalokat rendszeres mozgásra ösztönözzük, és lehetőséget biztosítsunk nekik, hogy kipróbálják ezt a csodálatos sportágat. A tagszervezeteink mindenhol biztosítják a szükséges feltételeket, így az érdeklődők megtapasztalhatják, mennyire barátságos és családias közeg a miénk” – mondta Szakács Bálint, az MKKSZ főtitkára.

A résztvevő egyesületek listája és a részletes programok IDE kattintva elérhetők. A programokon való részvétel természetesen mindenki számára ingyenes.

 

