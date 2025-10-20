Csütörtökön ismét Kolonics György-emlékfutás

A szervezők tájékoztatása szerint az esemény az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a BBU Nonprofit Kft., a Kolonics György Alapítvány és a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület együttműködésében valósul meg.

Az emlékfutásra 2500 résztvevőt várnak – a nevezés már lezárult –, minden induló egyedi befutóérmet kap. A nap folyamán az érdeklődők a sárkányhajózást is kipróbálhatják.

A 21 kilométeres futás mezőnye 10, a 11.5 km-esé 10.30, a 2.4 km-esé 12.15 órakor rajtol.

Az alapítvány az emlékfutás alkalmával egy új, nagyszabású kezdeményezés indulását is bejelenti.

Idén a tervek szerint Storcz Botonddal, Varga Ádámmal, Adolf Balázzsal, Korisányszky Dáviddal, Csorba Zsófival, Opavszky Rékával és Kiss Gergő vízilabdázóval is találkozhatnak a kilátogatók.

Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs-Budapest Ultramaratonon, melynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.