Újra teljes intenzitással edz Gazsó Alida Dóra

„Két hónapig nem kajakoztam, főleg akkor nem, amikor a leginkább kellett volna, emiatt komoly hátrányban vagyok a többiekhez képest” – nyilatkozta a Kossuth Rádióban a Budapesti Honvéd SE sportolója.

Mint felidézte, a kelleténél szorosabbra állított lábtámasza rendszeresen nyomta a lábfejét, amelyben ganglion – szövetből képződő kocsonyás ciszta –, majd gyulladás alakult ki. A jól sikerült operáció után két hétig egy speciális cipőt kellett viselnie, és feküdnie, a következő két hetet pedig a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián töltötte, ahol segítettek neki, hogy visszaálljon a normális mozgástartományba a lába.

Gazsó elárulta: ez a sérülés számára a lehető legjobbkor jött, mert a tavalyi olimpia után – ahol párosban ezüst-, négyesben bronzérmet nyert – jóllakottságot érzett, csökkent benne a bizonyítási vágy.

„Lehet, hogy ez a sérülés nem véletlenül jött, mert most újra harapni és bizonyítani szeretnék. Most már elkezdtem normálisan edzeni, egész jó iramokat tudok menni” – mesélte.

Az augusztusi világbajnokság kapcsán úgy fogalmazott: nem valószínű, hogy egyesben indulhat, mert olyan szintre valószínűleg nem tudja felhozni magát addig, „azt pedig majd meglátjuk, hogy a szövetségi kapitány milyen csapathajókat szeretne kiküldeni”.

Gazsó megjegyezte, bár lemaradt a világkupaversenyről és az Európa-bajnokságról, és lehetséges, hogy a vb-n sem indul, ebből nem származhat hátránya jövőre, hiszen a csapatkijelölést mindig a válogatóversenyek alapozzák meg.

Mint kifejtette, mindenképpen szeretne jövőre is indulni párosban, de egyelőre nem tudja, kivel, négyesben pedig nagyon szeret versenyezni, de ha egyesben is indul, és lesz egy jó páros is, akkor inkább azokat helyezné előtérbe.

„Az új ranglistarendszerben több egység kell, ami alapján nem lehet annyit duplázni, hanem lehet, hogy mindenki csak egy olimpiai számot tud menni” – magyarázta.