Gazsó Alida Dóra és Tótka Sándor visszatér a szolnoki kajak-kenu ob-n

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint női K–1 200 méteren az ob eredménye dönt a világbajnoki részvételről. A 16 induló között ott van az olimpiai ezüst- és bronzérmes Gazsó Alida Dóra is, aki tavaszi lábsérülése után először ül hajóba versenykörülmények között. Mellette többek között a szám idei U23-as világ- és Európa-bajnoki bronzérmese, Decsi Dorina, a 2024-es felnőtt vb-harmadik Rugonfalvi-Kiss Janka, valamint Rendessy Eszter, Szegedi Angelina, és Gombás Alíz neve is szerepel az előfutamok rajtlistáin.

Gazsó mellett Tótka Sándor lesz a másik nagy visszatérő. Az olimpiai bajnok még az esztendő elején jelentette be, hogy pihenőévet tart, igaz, már akkor is hangsúlyozta, hogy az ob-n mindenképp ott lesz, és hat számban (200 és 500 méteren egyesben, párosban, illetve négyesben) is igyekszik majd fontos pontokhoz juttatni az UTE-t.

A szezon fő versenyére, a szűk két hét múlva kezdődő milánói világbajnokságra készülő gyorsasági csapatból kilenc kajakos – valamennyien Tóth Dávid szövetségi kapitány beleegyezésével – indul Szolnokon. Ötszáz párosban a férfiaknál Kurucz Levente és Nádas Bence, valamint a nőknél Kiss Blanka és Lucz Anna is rajthoz áll, és hajóba ül 500 méteren az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor alkotta kajaknégyes is. A kvartett legutóbb májusban versenyzett, így az egységet felkészítő Velenszki Tamás és Tóth Dávid is egyetértett abban, hogy a magyar bajnokság remek lehetőséget kínál egy utolsó versenyszimulációra, éles körülmények között.

A vb-n férfi K–1 200 méteren induló Csizmadia Kolos ezúttal a Séra Miklós Emlékfutamokban, azaz K–2 200 (Nádas Bencével) és K–4 200 méteren (Tótka Sándorral, Szendy Maximiliánnal és Keller Gergővel) teszi próbára magát.

A kenus futamokban ugyan vb-indulók nem lesznek, ellenben Uhrin Dávidra ismét komoly napok várnak. A Merkapt-Mekler SE fiatal kiválósága múlt héten az U23-asok között mind a tíz számban érmet szerzett (7 arany, 1 ezüst, 2 bronz), Szolnokon pedig emeli a tétet, ugyanis 12 számban térdel hajóba. A nőknél Bragato Giadának kilenc éremszerzési lehetősége is lesz, a Tiszaújvárosi KKSE kenusa szintén az összes lehetséges számban elindul.

A gyorsasági és a para szakágat figyelembe véve 56 számban osztanak érmeket, az ob-n 41 tagszervezet 228 versenyzője száll majd vízre.