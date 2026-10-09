Simán nyert Fehérváron a Salzburg; a Ferencváros legyőzte a Vienna Capitalst

Bár a tabella, valamint az eddigi eredmények nem feltétlenül ezt sugallják, péntek este mindkét magyar csapatra „nagy vad” várt az osztrák központú hokiligában. A Ferencváros a Bécs gárdáját látta vendégül, ugyan a Capitals „csak” a középmezőnyben tanyázott, a rendes játékidőt vizsgálva hét találkozót után mindössze két győzelmet gyűjtött, sosem szabad félvállról venni. A Fehérvár péntek esti ellenfele, a Salzburg nyolc mérkőzés alatt csupán háromszor hagyta el győztesen a jeget hatvan percet követően. A két nagy múltú gárdánál nem ehhez szoktak a szurkolók, az RBS és a Volán a forduló előtt tíz-tíz ponttal állt a tabella 10., illetve 11. helyén. A két osztrák csapaton nem látszódott meg a rosszabb idénykezdet, igaz, mindkét gárda az elmúlt fordulókban elkezdte csipegetni a pontokat.



A Tüskecsarnokban az első harmadban a Ferencváros, a másodikban a Capitals lőtt többet kapura, de érdekes módon az eredményjelző ellentétes képet mutatott. A harmadik percben Jakob Lilja szerezte meg a vezetést a vendégeknek, és erre csak a második harmadban tudott válaszolni az FTC. A zöld-fehérek a liga legjobb emberelőnyös mutatójával rendelkező együttesnek adtak leckét fórjátékból, ugyanis a 22. percben Carter Savoie, valamint a 41. perc elején Aku Kestilä gólja is emberelőnyben született meg. Erre rátett még Tóth Gergely egy bombagólt, így bár a hajrában szépített a Capitals, a Ferencváros otthon tartotta mind a három pontot.



A Bécshez hasonlóan a Salzburg sem volt lámpalázas Székesfehérváron, 9 perc után 10–1 volt a kapura lövési mutató, nem ide… Ennek ellenére egy emberelőny meghozta a Volán lendületét, Atte Tolvanen pedig majdnem előszedte, jól bevált trükkjét: nehéz helyzetben akarta mozdítani a kaput, de bármennyire nekifeszült emberhátrányban, nem akart elmozdulni a ketrec. Kicsit később már a pakkot szedhette ki maga mögül, egyenlő létszámnál Ambrus Csongor lőtte ki a rövid felső sarkot. Kiegyenlítettebbé vált a játék képe, és ez nem változott a második harmadra sem, kár, hogy a játékrész második felében négyet vágott a Salzburg. A vendégek remekül éltek azzal a taktikai eszközzel, hogy takartak Rasmus Reijola előtt, akinek a kapuját Jayden Lee és Peter Schneider egyaránt kétszer vette. A halvány fehérvári reményeket Schneider tüntette el végleg a 49. percben emberelőnyben, pedig előtte komoly helyzete volt a Fehérvárnak, de a hazaiaktól Michael Farren nem járt sikerrel. Az utolsó percekben meglőtte a hatodikat is a Salzburg, így 6–1-re nyert az osztrák gárda.



JÉGKORONG

ICEHL, ALAPSZAKASZ

FTC-TELEKOM–VIENNA CAPITALS (osztrák) 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Tüskecsarnok, 1418 néző. V: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Muzsik, Zgonc (szlovén).

FTC: NAGY KRISTÓF – BENGTSSON (3), Ortenszky / Tyni, Lindgren / Farkas O., Horváth M. – SAVOIE 1 (1), SILYE (2), Laskawy / Dobos, Rönni, Tammela / Mihalik A., Kestilä 1, Heljanko / Galajda, Tóth Gergely 1, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

VIENNA: Reideborn – Schnetzer, Bailen (1) / Bourque, Lindner / Hackl, Steffler – Lilja 1, Vey 1, GREGOIRE (2) / Gersich, Komarek (1), Kosmachuk / Koschek, Wallner, Peeters / Antonitsch, Kromp, Richter. Edző: Stewart Mike

Kapura lövések: 23–27. Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Jó kis csata volt a jégen, nagy győzelem és fontos három pont számunkra. Sok fiatal játékosunk van, ez az idény az ő fejlődésük története is. Nagyszerű munkát végzett mindenki, öröm a srácokkal dolgozni.

Michael Stewart: – Jól kezdtünk, nagy energiával játszottunk és sikerült megszereznünk a vezetést, nálunk volt a lélektani előny. A második játékrészben még több időt töltöttünk a támadó harmadban, de az FTC emberelőnyben betalált és visszajött a mérkőzésbe. Az utolsó húsz percben túl sok hibát követtünk el, amelyek nem fértek bele.

Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–6 (1–0, 0–4, 0–2)

MET Aréna Székesfehérvár, 3771 néző. Vezette: Ofner, Unterweger, Dummermuth-Haas (mindhárom osztrák), Konc (szlovák)

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell / MacPherson, Persson / Zloty, Kiss R. / Horváth D. – Hári, Kulmala, Kuralt / Cheek, Farren, Cyr / ERDÉLY, Németh K., Terbócs / Molnár Z., Fehér, AMBRUS Cs. 1. Edző: Ted Dent

SALZBURG: Tolvanen – Robertson, Kalynuk (1) / Nienhuis, Hörl / Galipeau 1, LEE 2 / Rebernig, Baltram – M. RAFFL (2), Nissner (2), SCHNEIDER 3 / Poisson, Brooks (1), M. Huber (1) / Auer (1), Wukovits, Krainer / Böhm, Gesson, Hochkofler (1). Edző: Alan Letang

Kapura lövések: 20–38

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Megszereztük a vezetést, majd a második harmad elején elkezdtünk jobban játszani, de nem tudtunk élni egy emberelőnnyel – ez volt a fordulópont. Aztán a támadó harmadban szedtünk össze kiállítást, amelyet kihasználtak, ezzel pedig lendületbe jött a Salzburg és magához ragadta az irányítást.

További mérkőzések

Graz 99ers (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–1) – hosszabbítás után

Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 5–2 (2–1, 2–1, 1–0)

VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0) – hosszabbítás után

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–EC KAC (osztrák) 5–4 (1–1, 3–2, 0–1, 0–0, 2–1) – szétlövésben

Milano HC (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák) 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)